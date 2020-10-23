A1 поднимет цены на услуги на 3—4%

Источник материала: Onliner

С 4 ноября 2020 года оператор A1 поднимает цены на ряд услуг. Изменения коснутся абонентской платы на услуги связи, стоимости исходящих вызовов на номера белорусских абонентов, международных звонков, мобильного интернета сверх включенного в абонентскую плату, SMS и MMS для физических и юридических лиц — рост составит от 3,06% до 4%.

Изменение стоимости также затронет услуги роуминга и дополнительные пакеты мобильного интернета, минут и SMS, прочие дополнительные услуги, абонентскую плату некоторых архивных тарифных планов фиксированной связи для физических лиц, тарифа фиксированной связи «Комби Соло», некоторых тарифных планов фиксированной связи для юридических лиц, услуг кабельного телевидения, а также некоторые подписки VOKA, включая пакет «ТВ базовый», который с 4 ноября 2020 года перейдет в архив.

Стоимость большинства действующих тарифных планов фиксированной связи для физических и юридических лиц, а также подписок VOKA остаются без изменений. Размеры ежемесячных платежей по рассрочке за оборудование в рамках ранее заключенных договоров также не изменяются. Оператор отмечает, что на тарифных планах «Лето зовет», «Слово за слово» и «Все говорят» бонусный интернет-трафик в размере 50 МБ, 100 МБ и 250 МБ соответственно станет доступен на постоянной основе.

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