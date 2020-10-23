ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

A1 поднимет цены на услуги на 3—4%

23.10.2020 17:45 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

С 4 ноября 2020 года оператор A1 поднимает цены на ряд услуг. Изменения коснутся абонентской платы на услуги связи, стоимости исходящих вызовов на номера белорусских абонентов, международных звонков, мобильного интернета сверх включенного в абонентскую плату, SMS и MMS для физических и юридических лиц — рост составит от 3,06% до 4%.

Изменение стоимости также затронет услуги роуминга и дополнительные пакеты мобильного интернета, минут и SMS, прочие дополнительные услуги, абонентскую плату некоторых архивных тарифных планов фиксированной связи для физических лиц, тарифа фиксированной связи «Комби Соло», некоторых тарифных планов фиксированной связи для юридических лиц, услуг кабельного телевидения, а также некоторые подписки VOKA, включая пакет «ТВ базовый», который с 4 ноября 2020 года перейдет в архив.

Стоимость большинства действующих тарифных планов фиксированной связи для физических и юридических лиц, а также подписок VOKA остаются без изменений. Размеры ежемесячных платежей по рассрочке за оборудование в рамках ранее заключенных договоров также не изменяются. Оператор отмечает, что на тарифных планах «Лето зовет», «Слово за слово» и «Все говорят» бонусный интернет-трафик в размере 50 МБ, 100 МБ и 250 МБ соответственно станет доступен на постоянной основе.

Читайте также:

Смартфон Apple iPhone 12 mini 64GB (черный)
Apple iOS, экран 5.4" OLED (1080x2340), Apple A14 Bionic, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM
Скоро в продаже
Смартфоны Apple в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 4 ноября 2020 года оператор A1 поднимает цены на ряд услуг. Изменения коснутся абонентской платы на услуги связи, стоимости исходящих вызовов на номера белорусских...
 
Новости дня
Новости разные
 
Группа представителей БНТУ записала видеообращение, выступив против беззакония, насилия, нарушения прав и свобод граждан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.10.2020
Mir24.TV Belarus
23.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика