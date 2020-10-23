Белорусский дизайнер презентовала коллекцию на кибермодели. Рассказываем, как виртуальные модники хотят заменить настоящих

Источник материала: Onliner Не так уж часто в мире белорусской моды происходит что-то интересное. Особенно с тех пор, как отменились фешен-показы и тусовки. Но на днях дизайнер Ксения Романова решила по-особенному презентовать новую мини-коллекцию неоновых худи и лонгсливов. Для этого была создана виртуальная модель человека, даже получившая имя — Alex01.

«Рефлексия над тем, как цифровой мир влияет на психику человека»

Коллекция Neon состоит из нескольких изделий неонового цвета со всякими кибернадписями. Выбор цветов объясняется так: салатовый, розовый и оранжевый — это как олицетворение нового digital-мира.

В капсуле используются принты «Never Sleep», «Digital Icon», «Game Over» и «It’s virtual me». Принты — это такое дело, которое каждый может понимать как хочет. Ксения объясняет так:

— Каждый принт — попытка рефлексировать дизайнерами KRS над быстро меняющимся цифровым миром и тем, как он влияет на психику человека, культурный код и ценности.









На самом деле, это удобно: не нужно искать помещение, приглашать моделей, визажистов, стилистов, фотографов. Достаточно нанять 3D-художника. Ксения Романова рассказывает:

— Нас вдохновило, с одной стороны, развитие технологий VR и дополненной реальности, которые позволяют воплотить любую фантазию дизайнера за считаные минуты. С другой стороны, наша команда всегда в поиске классных, оригинальных решений, чтобы удивлять аудиторию и расширять рамки привычного позиционирования бренда. Нам неинтересно постоянно использовать одни и те же методы, мы открыты для экспериментов.









Технологии, сгенерированные в виртуальной реальности, могут как позитивно влиять на человека, давая новые возможности для развития и обучения, так и способны негативно влиять на психику человека, изменяя его функциональные черты личности.

С третьей стороны, это в том числе дань устойчивому развитию моды, с помощью современных технологий мы можем оптимизировать процессы производства и презентации новых моделей. Это позволяет бренду производить только нужные вещи и строго в таком объеме, который сейчас необходим рынку.

Стоимость худи — 150 рублей, лонгслива — 120.