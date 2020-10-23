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До 8000 рублей. За сколько продают «айфоны» в Беларуси в первый день мировых продаж

23.10.2020 17:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Беларусь — далеко не приоритетный рынок для американской Apple. Официально iPhone начинают завозить в нашу страну в рамках одной из последних волн старта продаж. Но спрос есть, есть и те, кто готов привезти смартфон из-за границы для особенно состоятельных белорусов. Сколько это будет стоить?

Самая доступная модель в нынешней линейке iPhone — это 12 mini. Сейчас на нее установили ценник в 2999 рублей. Правда, обещают доставить не раньше чем через 22 дня. Дело в том, что даже в России его продажи начнутся только 13 ноября.

Смартфон Apple iPhone 12 mini 64GB (черный)
Apple iOS, экран 5.4" OLED (1080x2340), Apple A14 Bionic, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM
Скоро в продаже
Смартфоны Apple в Каталоге Onliner

Как и продажи модели iPhone 12 Pro Max. За нее сейчас предлагают заплатить 6999 рублей в версии на 128 ГБ. Флагман с хранилищем на 512 ГБ оценивают в 7599 рублей.

Смартфон Apple iPhone 12 Pro Max 128GB (графитовый)
Apple iOS, экран 6.7" OLED (1284x2778), Apple A14 Bionic, флэш-память 128 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3687 мАч, 1 SIM
Скоро в продаже
Смартфоны Apple в Каталоге Onliner

Сегодня у соседей официально продавать начали iPhone 12 и 12 Pro. Первый оценивают в 3500—4199 рублей. Так же разнятся и сроки доставки — от одного дня до недели. Самая низкая цена на iPhone 12 Pro — 6499 рублей, за версию на 512 ГБ хотят выручить 6999 рублей. По доставке пока все не очень оптимистично — от суток до 7 дней.

Смартфон Apple iPhone 12 Pro 128GB (графитовый)
Apple iOS, экран 6.1" OLED (1170x2532), Apple A14 Bionic, флэш-память 128 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2775 мАч, 1 SIM
5200 р.
9 предложений
Смартфон Apple iPhone 12 64GB (черный)
Apple iOS, экран 6.1" OLED (1170x2532), Apple A14 Bionic, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2227 мАч, 1 SIM
3500 р.
10 предложений
Смартфоны Apple в Каталоге Onliner

Дополнено

Ситуация с ценами на «айфоны» меняется крайне быстро. И устаканится еще не скоро.

 
 
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Беларусь — далеко не приоритетный рынок для американской Apple. Официально iPhone начинают завозить в нашу страну в рамках одной из последних волн старта продаж. Но...
 
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