До 8000 рублей. За сколько продают «айфоны» в Беларуси в первый день мировых продаж

Источник материала: Onliner

Беларусь — далеко не приоритетный рынок для американской Apple. Официально iPhone начинают завозить в нашу страну в рамках одной из последних волн старта продаж. Но спрос есть, есть и те, кто готов привезти смартфон из-за границы для особенно состоятельных белорусов. Сколько это будет стоить?

Самая доступная модель в нынешней линейке iPhone — это 12 mini. Сейчас на нее установили ценник в 2999 рублей. Правда, обещают доставить не раньше чем через 22 дня. Дело в том, что даже в России его продажи начнутся только 13 ноября.

Как и продажи модели iPhone 12 Pro Max. За нее сейчас предлагают заплатить 6999 рублей в версии на 128 ГБ. Флагман с хранилищем на 512 ГБ оценивают в 7599 рублей.

Сегодня у соседей официально продавать начали iPhone 12 и 12 Pro. Первый оценивают в 3500—4199 рублей. Так же разнятся и сроки доставки — от одного дня до недели. Самая низкая цена на iPhone 12 Pro — 6499 рублей, за версию на 512 ГБ хотят выручить 6999 рублей. По доставке пока все не очень оптимистично — от суток до 7 дней.

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Ситуация с ценами на «айфоны» меняется крайне быстро. И устаканится еще не скоро.