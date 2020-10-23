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Группа представителей БНТУ записала видеообращение, выступив против беззакония, насилия, нарушения прав и свобод граждан

23.10.2020 17:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

К столетию Белорусского национального технического университета (БНТУ), которое вуз отметит в декабре, группа преподавателей и студентов записала видеообращение, выступив против беззакония, насилия, нарушения прав граждан страны на свободу мнений и убеждений.

Группа представителей БНТУ записала видеообращение, выступив против беззакония, насилия, нарушения прав и свобод граждан

В записи ролика, который 23 октября прислали БелаПАН его авторы, приняли участие около 30 сотрудников, преподавателей и студентов вуза. Видеобращение размещено в студенческих телеграм-каналах.

Представители вуза выразили сожаление, что юбилейный год университета запомнится как год, когда на территории БНТУ «студентов задерживали, а на преподавателей оказывали давление за их гражданскую позицию».

«Такого быть не должно, — заявили авторы обращения, — поэтому мы хотим выразить свою солидарность и хотим напомнить, что университет — это в первую очередь сообщество студентов и преподавателей. Задача администрации — помогать нам в организации учебного процесса без посягательств на наши убеждения и конституционные права».

Участники видеообращения высказывают поддержку всем, кто открыто и мирно выражает свое мнение и гражданскую позицию. Они напомнили, что миссия университета — «создавать будущее, служить правде, добру и справедливости, воспитывать свободных людей, способных мыслить и действовать смело и честно». «Мы хотим напомнить, что университеты с начала своего возникновения были местом, где формируется нация», — говорится в ролике.

По словам преподавателей и студентов, в условиях общественно-политического кризиса университетское сообщество «не имеет права не реагировать» на происходящее. Они подчеркнули, что осуждают насилие со стороны силовиков: «Мы стали свидетелями беззакония и насилия, которые не должны совершаться в наше время. Мы требуем прекратить задержания мирных граждан, освободить всех задержанных студентов, преподавателей и других политических заключенных. Мы требуем возбудить уголовные дела против виновных по фактам насилия и пыток. Мы хотим работать, говорить студентам правду и не быть репрессированными за отказ подписывать приказ, который нарушает Трудовой кодекс и Конституцию».

Студенты заявили, что хотят учиться и чувствовать себя в безопасности в стенах университета — без арестов, давления и преследования.

«Больше сотни лет преподаватели учат своих студентов отличать ложь от правды и делать правильные выводы и хотят, чтобы эта традиция продолжалась. Воспитание честности невозможно, когда в стране происходят события, идущие вразрез с законом и совестью», — считают авторы ролика.

«Как научить студента строить дом, когда страна становится хлевом?» — задаются вопросом преподаватели БНТУ.

По их словам, сейчас многие люди оказались перед выбором: «жить во лжи, закрывая глаза на происходящее, или идти за правдой, подвергая опасности свою жизнь». Однако, уверены авторы видеообращения, «свет, правда и справедливость победят агрессию, тьму и ложь».

Сегодня на официальном новостном портале университета появилось обращение к студентам и работникам вуза, подписанное ректором Сергеем Харитончиком. Он заявляет, что БНТУ не место для решения политических вопросов.

Ректор предупредил об ответственности за организацию на территории вуза несанкционированных массовых мероприятий и участие в них. «Если кто-то надеется, что руководство университета закроет глаза на противоправные действия, можем смело заверить, что такого не будет. Еще раз повторяю, что на каждое неправомерное действие на территории университета будет адекватная реакция в рамках действующего законодательства. Университет не место для решения политических вопросов!» — написал Харитончик.

 
 
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К столетию Белорусского национального технического университета (БНТУ), которое вуз отметит в декабре, группа преподавателей и студентов записала видеообращение,...
 
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