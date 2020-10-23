Веслав Соколовский из Барановичей продолжает судиться за право на образование

В последнее время 39-летний житель Барановичей Веслав Соколовский ложится спать только под утро — его отец Тадеуш Соколовский страдает от сильных болей, стонет всю ночь. Веслав ухаживает за отцом последние 14 лет — с тех пор, как тот слёг после инсульта. И вот уже второй год судится с органами соцзащиты — они пытаются забрать пособие по уходу за отцом за тот период, когда Веслав учился в БГУ. Дело дошло до Верховного суда.



Веслав Соколовский. Фото intex-press.by

Два недееспособных в квартире — никаких хлопот соцслужбе

До определенного времени органы соцзащиты всё устраивало — есть недееспособный мужчина Тадеуш Соколовский 1953 года рождения, инвалид первой группы, который не может обойтись без постороннего ухода. У него есть сестра, тоже недееспособная, которая страдает психическим заболеванием. У мужчины есть жена, которая перенесла рак, и сын Веслав Соколовский, который получает пособие по уходу за отцом. Веслав является опекуном отца, а его мать — опекуном сестры своего мужа.

Все эти люди живут вместе в трехкомнатной квартире в Барановичах (Веслав много лет спит на кухне) и не доставляют особых хлопот соцслужбам. За медпомощью обращаются в медучреждения — отец Веслава только в этом году дважды лежал в больнице по нескольку недель. Сестра отца тоже провела некоторое время в психиатрическом диспансере, вернулась в тяжелом состоянии, еле ходит, говорит Веслав.

Соколовским не предоставляется социальной помощи в виде сиделок, каких-то реабилитационных услуг на дому — как и большинству белорусских семей, где есть люди, требующие постоянного ухода.

Захотел учиться — попал под суд

Так было бы и дальше, если бы Соколовский не захотел учиться. Веслав говорит, что его судьба сложилась непросто — он сам заболел в 16 лет, перенес две операции, но с отличием окончил колледж. Работать не мог сначала по состоянию здоровья, затем, когда Веславу было 25 лет, случилась беда с отцом. К слову, у него самого есть проблемы со здоровьем, которые можно решить, да невозможно никак выкроить время — мужчина нужен дома.

В 2014 году Соколовский попытался совместить уход за отцом с обучением в вузе. Но на заочное поступить не было возможности — по действовавшим тогда правилам надо было предоставить справку с работы по соответствующей специальности. Поэтому поступил в БГУ на филфак на обучение по индивидуальному плану.

Когда чиновники узнали, что он учится в университете, подали на него в суд. Суть иска управления по труду, занятости и соцзащите Барановичского горисполкома в том, что Веслав Соколовский незаконно в течение четырех лет, с 2014-го по 2018 год, получал пособие по уходу за своим отцом. На такое пособие, посчитали чиновники, студенты дневного отделения не имеют права.

Суд Барановичского района и города Барановичи 7 июня 2019 стал признал Соколовского обязанным вернуть пособие , которое он получил на отца. Веслав оказался должником перед государством — обязан вернуть 7768 рублей 59 копеек. Доводы о том, что он не прекращал ухаживать за отцом, то есть выполнял свои обязанности, что нарушается его право на получение образования, во внимание не были приняты.

Судебная коллегия по гражданским делам Брестского областного суда от 1 августа 2020 решение суда первой инстанции почти полностью поддержала .

Веслав не стал платить, потому что считал решение судов несправедливым. Однако с января 2020 года у него стали принудительно забирать 20% пособия по уходу за отцом. В результате на руки он получал всего около 200 рублей.

После того, как он обратился в Верховный суд, пособие на время разбирательства стали выплачивать в полном размере — с 1 августа это 256 рублей 1 копейка. Надо сказать, что единственные источники дохода семьи Соколовских — это пенсии и пособие Веслава. На фоне высоких трат на медикаменты, которые не предоставляются бесплатно, им нелегко: «Режим тотальной экономии. У нас свет ни секунды не горит без нужды. Мать следит даже за напором воды».

После публикации Naviny.by о первом суде по делу Соколовского его историей заинтересовались и другие белорусские СМИ. В частности, выразили желание помочь Веславу многие читатели портала TUT.by, по совету журналиста которого Веслав открыл благотворительный счет . На него поступило более 11 тысяч рублей.

Веслав потратил лишь незначительную часть этих денег — на адвоката, переписку с инстанциями, срочные нужды: «Остальная сумма осталась, долг в бюджет я не платил, потому что был уверен, что решение суда отменят».

Верховный суд отправил дело на пересмотр

Так и случилось — Верховный суд отменил решение суда Барановичского района и города Барановичи и определение судебной коллегии по гражданским делам Брестского областного суда и направил дело на новое рассмотрение суда первой инстанции. Постановление вынес заместитель председателя Верховного суда Андрей Забара.

Суд постановил, что вывод суда Барановичей и Барановичского района, а также Брестского областного суда о том, что Веслав Соколовский неосновательно получал пособие во время учебы, «сделан без учета всех фактов, входящих в предмет доказывания по делу, и в нарушение положений ч. 1 ст .240 ГПК о том, что в основу решения могут быть положены лишь доказательства, подвергнутые всесторонней и объективной проверке».

В постановлении Верховного суда отмечается, что спор возник, по сути, потому что не существует «четкой регламентации порядка получения образования лицом, осуществляющим уход за инвалидом 1-й группы». Не прописаны в законах и правила совмещения учебы по индивидуальному плану (как учился Веслав) и ухода за инвалидом первой группы.

Верховный суд указал, что суд первой инстанции не учел, что количество часов посещения занятий Соколовским, согласно его индивидуальному плану, не больше, чем у студента-заочника (это было одним из аргументов Соколовского в суде).

Верховный суд признал, что у Веслава не было выбора — на момент поступления в Барановичах не было специальности, по которой он учился в БГУ, а там его отказались принять на заочную форму обучения (об этом говорил Соколовский в суде также).

Верховный суд сделал вывод, что нечеткость правового акта, которым затрагиваются интересы граждан, «обязывает принимать решения исходя из максимального учета интересов граждан, что судом при разрешении спора также не было учтено».

Веслав очень надеется теперь, что при повторном рассмотрении дела в суде Барановичей его услышат и подтвердят своим решением, что человек, ухаживающий за инвалидом 1-й группы, имеет право на образование.

Надо сказать, что Веслав так и недоучился в БГУ — он был отчислен в сентябре 2018-го по собственному желанию — отцу стало заметно хуже. Он очень хочет восстановиться, ведь теперь и опыта у него по уходу побольше, и знаний, как все организовать с учетом интересов каждого в семье, тоже.

Осталось, по сути, сдать зимнюю сессию, пройти практику, защититься — и вот он, диплом.

«Я хочу работать. У меня будет право работать литературно-редакционным сотрудником и преподавателем русского языка и литературы. Даже самая небольшая зарплата больше размера пособия. Однако ближайшая цель — выиграть суд, который снова будет рассматривать иск управления соцзащиты ко мне. Оптимальным решением было бы, конечно, если бы они отозвали иск, но вероятность очень мала», — заключил Веслав Соколовский.