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Транзит российской нефти через Беларусь восстанавливается
Источник материала: Навiны
Польская сторона устранила проблемы, транзит российской нефти через Беларусь восстанавливается, сообщил БелаПАН пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.
По его словам, из-за технических проблем в Польше транзит нефти через Беларусь был
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Польская сторона устранила проблемы, транзит российской нефти через Беларусь восстанавливается, сообщил БелаПАН пресс-секретарь концерна «Белнефтехим»...
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