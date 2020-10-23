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Транзит российской нефти через Беларусь восстанавливается

23.10.2020 17:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Польская сторона устранила проблемы, транзит российской нефти через Беларусь восстанавливается, сообщил БелаПАН пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

Транзит российской нефти через Беларусь восстанавливается

По его словам, из-за технических проблем в Польше транзит нефти через Беларусь был приостановлен примерно на два часа, нефть из России накапливалась в резервуарах.

 
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Польская сторона устранила проблемы, транзит российской нефти через Беларусь восстанавливается, сообщил БелаПАН пресс-секретарь концерна «Белнефтехим»...
 
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