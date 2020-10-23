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Журналистку Зинаиду Тимошек до суда водворили в слуцкий изолятор

23.10.2020 17:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Корреспондент газеты «Новы час» Зинаида Тимошек, задержанная утром 23 октября в Слуцком районе, до суда водворена в изолятор временного содержания Слуцкого РОВД, сообщает сайт издания.

Журналистку Зинаиду Тимошек до суда водворили в слуцкий изолятор

«Когда состоится суд, пока неизвестно, но известно, что его наша коллега будет ждать в слуцком изоляторе, — отмечает редакция. — Это представляет большую опасность для здоровья Зинаиды Тимошек, поскольку она болеет ревматоидным полиартритом. При этом заболевании суставы воспаляются и сильно болят, и условия содержания изолятора могут безвозвратно ухудшить здоровье Зинаиды Тимошек. К тому же это аутоиммунное заболевание: наша коллега вынуждена все время принимать лекарства, которые снижают иммунитет. При нынешней эпидемиологической ситуации это может угрожать ее жизни».

Редакция газеты «Новы час» потребовала немедленного освобождения коллеги и прекращения ее преследования.

Утром Тимошек сообщила в редакцию, что ее привезли в РОВД из деревни в Слуцком районе, где она находилась. «Приехали с утра, в 9 часов, в деревню, наверное, определили по телефону, — успела рассказать она. — Не дали дотопить печку. Бросила топить. Просила подождать, пока дотоплю, не хотела ехать. Требовала повестку — продемонстрировали наручники. Ехала на своей машине, но сзади сидела женщина-криминалист».

По информации издания, ее задержали якобы «для профилактики». Тимошек также сообщила, что сегодня утром в Слуцке задержали местного активиста Евгения Озерного.

В редакции полагают, что вероятная причина задержаний — акция памяти жертв гетто в Слуцке, которая прошла вечером 21 октября. Тимошек ее освещала. «Тогда небольшая группа случчан едва успела возложить цветы жертвам Слуцкого гетто, как появились милиционеры и объявили их виновными в совершении правонарушения», — пишет «Новы час».

Зинаиду Тимошек неоднократно задерживала милиция, в последний раз — 4 августа в Слуцке. В тот день в городе должен был состояться митинг на тот момент кандидата в президенты Светланы Тихановской, но его отменили. Журналистку обвинили в участии в несанкционированном массовом мероприятии и оштрафовали на пять базовых величин (135 рублей).

 
 
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Корреспондент газеты «Новы час» Зинаида Тимошек, задержанная утром 23 октября в Слуцком районе, до суда водворена в изолятор временного содержания Слуцкого РОВД,...
 
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