ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Победители конкурса Стенина: Гран-при у испанского фотографа

23.10.2020 17:59 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Обладателем Гран-при стал испанский фотограф Луис Тато, который уже не раз входил в число лауреатов, но каждый год вновь подает заявку на участие, считая это вызовом самому себе, возможностью учиться и совершенствоваться.

В этом году для участия в Международном конкурсе для молодых фоторепортеров имени Андрея Стенина было подано порядка 5 тысяч работ из 75 стран. В шорт-лист попали участники из 19 стран, среди которых фотографы из России, США, Франции, Индии, Италии, Испании, Ирана, Бангладеш, Германии, Венгрии, Турции, Беларуси, ЮАР, Китая, и впервые из Великобритании, Австрии, Аргентины, Бразилии и Гаити.

Военные и социальные конфликты, красота природы и и проблемы экологии, истории людей и культур – это лишь некоторые темы, затронутые участниками фотоконкурса.

Смотрите яркие работы призеров в фотоленте Sputnik.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина назвал имена победителей 2020 года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода в СНГ: похолодание в Казахстане, штормовое предупреждение в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.10.2020
Mir24.TV Belarus
23.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика