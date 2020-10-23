Победители конкурса Стенина: Гран-при у испанского фотографа

Источник материала: Sputnik Беларусь

Обладателем Гран-при стал испанский фотограф Луис Тато, который уже не раз входил в число лауреатов, но каждый год вновь подает заявку на участие, считая это вызовом самому себе, возможностью учиться и совершенствоваться.

В этом году для участия в Международном конкурсе для молодых фоторепортеров имени Андрея Стенина было подано порядка 5 тысяч работ из 75 стран. В шорт-лист попали участники из 19 стран, среди которых фотографы из России, США, Франции, Индии, Италии, Испании, Ирана, Бангладеш, Германии, Венгрии, Турции, Беларуси, ЮАР, Китая, и впервые из Великобритании, Австрии, Аргентины, Бразилии и Гаити.

Военные и социальные конфликты, красота природы и и проблемы экологии, истории людей и культур – это лишь некоторые темы, затронутые участниками фотоконкурса.

Смотрите яркие работы призеров в фотоленте Sputnik.