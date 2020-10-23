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Победители конкурса Стенина: Гран-при у испанского фотографа
23.10.2020 17:59 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Обладателем Гран-при стал испанский фотограф Луис Тато, который уже не раз входил в число лауреатов, но каждый год вновь подает заявку на участие, считая это вызовом самому себе, возможностью учиться и совершенствоваться.
В этом году для участия в Международном конкурсе для молодых фоторепортеров имени Андрея Стенина было подано порядка 5 тысяч работ из 75 стран. В
Военные и социальные конфликты, красота природы и и проблемы экологии, истории людей и культур – это лишь некоторые темы, затронутые участниками фотоконкурса.
Смотрите яркие работы призеров в фотоленте Sputnik.
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Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина назвал имена победителей 2020 года.
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