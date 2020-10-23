|
Белорусский бренд выпустил коллекцию по мотивам вирусной «Шчучыншчыны»
23.10.2020 18:03 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: instagram.com/lstr_adziennie
Бренд LSTR отреагировал на тренд, захвативший социальные сети, и выпустил лимитированную коллекцию, посвященную песне «Шчучыншчына».
«Глядзіце, што ў нас для вас ёсць! Аператыўна зрабілі мерч па матывах галоўнага хіта гэтай восені», — сообщают представители бренда.
Напомним, «Шчучыншчына» — видеоклип, который появился на канале купаловцев «ЧинЧинЧенэл» и быстро стал вирусным. Роль Елены ЖелудОк исполнила актриса Елена Зуй-Войтеховская. Потом припев песни перепела белорусская оперная певица Маргарита Левчук.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бренд LSTR отреагировал на тренд, захвативший социальные сети, и выпустил лимитированную коллекцию, посвященную песне «Шчучыншчына».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)