Белорусский бренд выпустил коллекцию по мотивам вирусной «Шчучыншчыны»

Источник материала: Ежедневник

фото: instagram.com/lstr_adziennie

Бренд LSTR отреагировал на тренд, захвативший социальные сети, и выпустил лимитированную коллекцию, посвященную песне «Шчучыншчына».

«Глядзіце, што ў нас для вас ёсць! Аператыўна зрабілі мерч па матывах галоўнага хіта гэтай восені», — сообщают представители бренда.

Напомним, «Шчучыншчына» — видеоклип, который появился на канале купаловцев «ЧинЧинЧенэл» и быстро стал вирусным. Роль Елены ЖелудОк исполнила актриса Елена Зуй-Войтеховская. Потом припев песни перепела белорусская оперная певица Маргарита Левчук.