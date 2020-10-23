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Белорусский бренд выпустил коллекцию по мотивам вирусной «Шчучыншчыны»

23.10.2020 18:03 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: instagram.com/lstr_adziennie

Бренд LSTR отреагировал на тренд, захвативший социальные сети, и выпустил лимитированную коллекцию, посвященную песне «Шчучыншчына».

 «Глядзіце, што ў нас для вас ёсць! Аператыўна зрабілі мерч па матывах галоўнага хіта гэтай восені», — сообщают представители бренда.

Напомним, «Шчучыншчына» — видеоклип, который появился на канале купаловцев «ЧинЧинЧенэл» и быстро стал вирусным. Роль Елены ЖелудОк исполнила актриса Елена Зуй-Войтеховская. Потом припев песни перепела белорусская оперная певица Маргарита Левчук.

 
 
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Бренд LSTR отреагировал на тренд, захвативший социальные сети, и выпустил лимитированную коллекцию, посвященную песне «Шчучыншчына».
 
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