«Профессия – родину насиловать»: уволенный за позицию врач Мрочек написал о власти, готовой стрелять в беларусов на поражение

Источник материала: KYKY

В распоряжении редакции KYKY оказалось открытое письмо беларуского кардиолога Александра Мрочека с критикой в адрес власти, которая угрожает протестующим боевым оружием — и избавляется от врачей, осуждающих насилие. Мы публикуем письмо Мрочека без сокращений.

Напомним, в конце августа стало известно, что Александр Мрочек — заслуженный деятель науки, академик Национальной академии наук Беларуси, доктор медицинских наук, широко известный и уважаемый даже за рубежом беларуский врач — лишился должности директора РНПЦ «Кардиология». Судя по всему, его увольнение связано с тем, что медики его клиники выходили на акции против милицейского насилия после жестких разгонов демонстраций в августе. РНПЦ «Кардиология» Мрочек руководил с 2008 года.

«Что происходит? Наверное, один из часто задаваемых вопросов в последнее время. Такое впечатление, что мы уже встречались с происходящим в своей жизни.

Изучая во время учебы в мединституте историю партии коммунистов, всевозможные марксизмы и материализмы, мы научились клеймить позором американский маккартизм, запреты на профессии, охоту за ведьмами, слезоточивый газ, дубинки, наручники и другие атрибуты «ненашего» общества, столкнулись с тем, что это все вдруг постучалось в двери наших домов.

Есть разные профессии в обществе — «выбирай на вкус». Есть такая профессия — родину защищать! А есть — родину насиловать, избивать, калечить, причиняя ей боль и невыносимые страдания, используя спецсредства, которые родина ей и вручила. Даже боевое оружие дала, которое обещают использовать «гуманно»! Гуманно – это как, покалечить, чтобы остался жив, или наповал, чтобы не мучался?

Но есть профессия, которую когда-то выбрал и я, — врач.

Для ее представителей кровь, травма, боль и страдания — руководство к действию, руководство к немедленному оказанию помощи, облегчению состояния. Он, как говорят, на это «заточен». У врача эта реакция становится уже, если хотите, на генетическом уровне, воспитанная во врачебных династиях, примере литературных героев, настоящих образах. Клятва Гиппократа для врача не пустые слова, а сочетание внутренней гуманистической культуры и действий. Не зарплата, (размер которой вы хорошо знаете), а совершение данной врачу гуманитарной миссии в обществе — спасение от боли и страдания всех его представителей.

Сегодняшняя острая реакция медиков, направленная против насилия, понятна и объяснима. Препятствовать этому любыми методами — это препятствовать развитию профессии, это фактически уничтожить ее.

Естественно, и в нашей среде не без урода. Самое дно профессионального извращения — доктор Менгеле из Освенцима — классика садистских наклонностей. Для таких «врачей» крики и стоны — небесная музыка, от которой они получают колоссальное удовольствие. Недаром такие экземпляры находят себе место в среде фашизма, бандитизма, морального уродства.

Не хочется верить, но есть кое-что из доморощенного. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания, врач акушер-гинеколог Виктор Лискович заявляет о бойне 9-10 сентября [возможно, Александр Мрочек имел в виду события 9-10 августа — прим. KYKY]: «Следовало действовать более жестко» (читай: больнее, сильнее, кровавее…). Это продукт отечественного производства со знаком «защитник народа».

Ненароком предложит усмирять кричащих грудничков, новорожденных граждан Беларуси каким-либо удушающим приемом или шлепком дубинки. Это врач, которого или разморило в теплом парламенте, или генетика не та?!

За протестный выход будущих медиков на улицы уволили ректоров медвузов. Мотив — недостаток патриотизма у студентов. Собственно, о каком патриотизме идет речь? — любви к родине или к тем, кто ею правит?

Врач делает свое дело — лечит людей, и все!

Конечно, через какое-то время возможно, применив определенные усилия в идеологической работе, получить продукт, не замечающий чужих страданий. Может, даже кафедры новые появятся, где будут изучать не лечение травм, кровоподтеков и переломов, а, напротив, способов их создания, да чтобы побольнее и покровавее!

Выйдут такие продукты из учебный заведений, как это было когда-то в дружественном нам Китае, с красно-зелеными цитатниками и значками вождя на униформе — и будут громить все подряд, и не будет места личному мнению, не то, что общественному протесту.

Только лечить кто будет?

Дежавю.

К сожалению, история никого ничему не учит!»

Обложка: TUT.by.