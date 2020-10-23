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Сотни тысяч белорусов снялись в клипе Nizkiz. И вот что вышло

23.10.2020 18:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотни тысяч белорусов, выходившие на протесты, и не подозревали, что не просто протестуют, а стали массовкой для съёмок масштабного музыкального ролика.

Сотни тысяч белорусов снялись в клипе Nizkiz. И вот что вышло
Белорусская группа Nizkiz опубликовала свой новый клип для песни "Правiлы". В нем есть кадры с многотысячных маршей протестов в Минске.

А ещё в клипе снялись известные белорусские и зарубежные звезды. Попали в кадр омоновцы и даже вертолет Лукашенко.

Смотрите сами:


В клипе приняли участие:

— Владимир Котляров («Порнофильмы»)
— Маргарита Левчук, оперная певица
— «Разбитое сердце пацана»
— «Петля Пристрастия»
— Naviband
— Louna
— Сергий Танцинець (БЕZ ОБМЕЖЕНЬ)
— Юлия Шевчук (Свободный театр)
— Юрий Стыльский, Илья Терещук («Дай Дорогу!»)
— Оксана Зарецкая
— Актеры театра им.Щепкина. Я. Купалы
— Волонтеры Окрестина
— Александр Ханин («Мозгобойня»)
— Nicolas Essig
— Белорусская диаспора UK (http://fb.com/Nadzeya.co.uk)
— Белорусская диаспора USA (https://www.facebook.com/groups/Belar…)
— друзья группы из разных стран
— сотни тысяч красивых и свободных белорусов!
 
Теги: Минск
 
 
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Сотни тысяч белорусов, выходившие на протесты, и не подозревали, что не просто протестуют, а стали массовкой для съёмок масштабного музыкального ролика.
 
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