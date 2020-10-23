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"В условиях катастрофического положения с правами человека..." Правозащитники против конституционной реформы

23.10.2020 18:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В связи с заявлением властей о проведении конституционной реформы белорусские правозащитные организации отмечают, что в данный момент проведение реформы невозможно.

"В условиях катастрофического положения с правами человека..." Правозащитники против конституционной реформы

Позиция белорусских правозащитных организаций по конституционной реформе

Мы считаем, что организованный властями процесс обсуждения изменений в Конституцию является попыткой замолчать грубейшие нарушения прав человека, включая пытки в отношении тысяч задержанных. 

В условиях катастрофического положения с правами человека, сложившегося в настоящее время в Беларуси, полной девальвации принципа верховенства права, в атмосфере страха и запугивания, а также учитывая то, что ряд участников потенциального процесса диалога, пользующихся поддержкой значительной части белорусского общества, находятся в заключении, некоторые – де-факто в изгнании из страны, невозможно проводить действительно инклюзивный и эффективный процесс обсуждения изменений в Конституцию.

Хотим напомнить, что в настоящее время в стране более 100 политических заключенных, преследованию подвергаются журналисты, адвокаты и правозащитники. 

С 9 августа почти 15 000 человек были задержаны за мирное осуществление своего права на собрания, тысячи людей подверглись пыткам, насилию и жестокому обращению. Серьезному давлению подвергаются СМИ, журналисты и блогеры. 

Право на свободное выражение своего мнения подвергается беспрецедентным ограничениям. Люди, не согласные с происходящим и открыто выражающие свое мнение, включая медиков, спортсменов и трудящихся, подвергаются гонениям и репрессиям.

По фактам массовых пыток, насилия и жестокого обращения с задержанными до настоящего времени при наличии множества фото- и видеодоказательств не возбуждено ни одного уголовного дела. 

Власти не только лишили людей правовых механизмов защиты от произвола сотрудников силовых органов, но и публично выразили одобрение их действиям, что уничтожило доверие людей к власти и государственным институтам.

Мы считаем важным процесс реформирования Конституции, в том числе для обеспечения реального разделения властей, для создания дополнительных мер по защите прав человека, однако эффективный диалог по обсуждению предложений по изменению Конституции возможен только в случае деэскалации ситуации в стране: 

- отказа от репрессий и преследования инакомыслящих, 
- прекращения задержаний мирных демонстрантов, 
- освобождения политических заключенных, 
- начала процедур привлечения к уголовной ответственности всех лиц, причастных к пыткам. 

При этом процесс обсуждения и учета мнений по вопросам изменений в Конституцию должен основываться на открытых и четких правилах, с определением конкретных сроков; участие в конституционной реформе для различных групп должно быть ясным и инклюзивным; комиссия по обсуждению предложений по изменению Конституции должна быть сформирована прозрачно и включать в себе представителей всего спектра некоммерческих организаций и инициатив.

В случае назначения референдума по изменению Конституции, проведение референдума должно быть организовано новым составом Центральной избирательной комиссии, поскольку прошлый состав полностью дискредитировал себя в глазах общественности, а также местными избирательными комиссиями, образованными на плюралистических началах. 

Проведению референдума должна предшествовать реформа избирательного законодательства, направленная на максимальную имплементацию рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ по демократизации избирательного процесса. Без внесения таких изменений в Избирательный кодекс не будет обеспечено доверие к результатам референдума со стороны граждан и, соответственно, его легитимность в глазах белорусского общества.

Одновременно хотим отметить, что белорусскими правозащитными организациями за последнее время наработан и передан в различные государственные органы массив предложений и рекомендаций по совершенствованию правовой системы, по укреплению независимости судей и адвокатов, улучшению положения организаций гражданского общества, СМИ и журналистов, по реформированию избирательного законодательства для обеспечения свободных и справедливых выборов, улучшению условий содержания задержанных и заключенных, реализации права на мирные собрания, свободу слова и свободу вероисповедания. 

Данные предложения основаны на национальном опыте и учитывают передовые практики и международные стандарты в сфере прав человека. С сожалением приходится констатировать, что практически ни одно предложение не было реализовано, что привело к тяжелейшему кризису прав человека, девальвации верховенства права и утрате доверия к государственным институтам.

В этой связи в очередной раз призываем власти:

- Немедленно прекратить все формы репрессий в отношении инакомыслящих, а также освободить всех политических заключенных;

- расследовать все случаи пыток, насилия и жестокого обращения и наказать виновных;

- прекратить наступление на свободу слова, свободу мирных собраний и отказаться от преследования журналистов, адвокатов, правозащитников, активистов гражданского общества.

На момент публикации документ подписали:

РПОО «Белорусский Хельсинкский Комитет»;
Ассамблея неправительственных демократических организаций Беларуси;
Правозащитный центр «Весна»;
Белорусский ПЕН-центр;
Простое товарищество "Инициатива FORB";
РОО «Правовая инициатива»;
Центр правовой трансформации (Lawtrend);
ОО «Белорусская ассоциация журналистов»;
Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова;
Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве "Хьюман Константа”;
Белорусский документационный центр.
 
 
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В связи с заявлением властей о проведении конституционной реформы белорусские правозащитные организации отмечают, что в данный момент проведение реформы...
 
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