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Белнефтехим: транзит российской нефти через Беларусь возобновлен

23.10.2020 18:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прокачка российской нефти по нефтепроводу "Мозырь-Брест" после краткосрочной приостановки возобновлена после устранения техпроблем на польской стороне, сообщил концерн "Белнефтехим".

"Польская сторона проблемы устранила. Транзит восстанавливается. Операторы начинают движение нефти, процесс запущен в полном объеме", - сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

По просьбе польской стороны ОАО "Гомельтранснефть Дружба" приостанавливало прокачку нефти по белорусскому участку.

Ранее Тищенко сообщал, что "в связи с техническими проблемами, возникшими на территории Республики Польша, польская сторона в лице представительства ПАО "Транснефть" в Республике Польша, запросило приостановку транспортировки нефти по МН "Мозырь-Брест".

По его словам, поступающая из РФ по "Дружбе" нефть накапливалась в резервуарном парке ЛПДС "Мозырь".

Советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин пояснил "Интерфаксу": "Около полудня по Москве пришла информация из Польши, что в результате стихийного бедствия дерево упало на ЛЭП, подводящую электричество к нефтеперекачивающей станции. В течение примерно трех часов работа ЛЭП была восстановлена. Прокачка нефти тоже восстановлена. В настоящее время транзит нефти продолжается".

Магистральный нефтепровод "Мозырь - Брест (Адамова Застава)" входит в систему МН "Дружба" и предназначен для транзита российской экспортной нефти в Польшу и далее в Западную Европу. Конечным пунктом данного участка является НПС "Адамова Застава", расположенная на территории Польши. В Беларуси оператором системы магистральных нефтепроводов МН "Дружба" является ОАО "Гомельтранснефть Дружба".

Емкость резервуаров ЛПДС "Мозырь" составляет более 0,5 млн кубометров.
 
Теги: Брест
 
 
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Прокачка российской нефти по нефтепроводу "Мозырь-Брест" после краткосрочной приостановки возобновлена после устранения техпроблем на польской стороне, сообщил...
 
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