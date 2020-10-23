Белнефтехим: транзит российской нефти через Беларусь возобновлен

"Польская сторона проблемы устранила. Транзит восстанавливается. Операторы начинают движение нефти, процесс запущен в полном объеме", - сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.





По просьбе польской стороны ОАО "Гомельтранснефть Дружба" приостанавливало прокачку нефти по белорусскому участку.





Ранее Тищенко сообщал, что "в связи с техническими проблемами, возникшими на территории Республики Польша, польская сторона в лице представительства ПАО "Транснефть" в Республике Польша, запросило приостановку транспортировки нефти по МН "Мозырь-Брест".





По его словам, поступающая из РФ по "Дружбе" нефть накапливалась в резервуарном парке ЛПДС "Мозырь".





Советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин пояснил "Интерфаксу": "Около полудня по Москве пришла информация из Польши, что в результате стихийного бедствия дерево упало на ЛЭП, подводящую электричество к нефтеперекачивающей станции. В течение примерно трех часов работа ЛЭП была восстановлена. Прокачка нефти тоже восстановлена. В настоящее время транзит нефти продолжается".





Магистральный нефтепровод "Мозырь - Брест (Адамова Застава)" входит в систему МН "Дружба" и предназначен для транзита российской экспортной нефти в Польшу и далее в Западную Европу. Конечным пунктом данного участка является НПС "Адамова Застава", расположенная на территории Польши. В Беларуси оператором системы магистральных нефтепроводов МН "Дружба" является ОАО "Гомельтранснефть Дружба".





Емкость резервуаров ЛПДС "Мозырь" составляет более 0,5 млн кубометров.