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Запасы на зиму: в Беларуси формируют «стабфонды» овощей и фруктов
23.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси продолжают запасаться овощами и фруктами на зиму. Чтобы в период межсезонья не было перебоев в поставках продукции, в стране формируют стабилизационные фонды. Как удается сохранить овощи до следующего урожая, узнавала корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.
Перед зимовкой все овощи попадают в лабораторию. Их проверяют на содержание нитратов, пестицидов, тяжелых металлов. Наталья Булыга может определить хорошую морковь даже по виду.
В день по этой ленте проходит три тонны картофеля. Его сортируют, очищают от грязи, поврежденные овощи выбрасывают. В закрома уже положили больше половины почти 800 тонн.
«Сортируем картошку, отбираем нестандарт и гнилую. Нестандарт – это крупная», – пояснила сотрудница.
- Картошка уродилась?
- Да, в этом году очень хорошая.
Морковь, свекла, лук – в этом году на зимовку в столице отправят более двух тысяч тонн овощей и фруктов. Для каждого – свои условия хранения. Яблоки любят прохладу и воздух. В камере всего +1 и хорошая вентиляция.
Продукцию привозят из всех регионов. Яблоки из Брестской области, лук – из Могилевской, а картофель – в основном из Минской. Стабилизационный фонд в этом году чуть меньше обычного. Специалисты объясняют: хорошо развиваются фермерские хозяйства. Строят свои овощехранилища. И тоже могут поставлять свежую продукцию круглый год. Часть запасов из стабфонда отправят на продажу. Остальное – в детские сады и школы.
На овощной фабрике под Минском витаминная продукция есть круглый год. В теплицах – вечное лето. Под искусственным солнцем зеленеют салат, укроп, петрушка. Осенью от посева до уборки проходит чуть больше месяца.
Товар не залеживается. Зелень отправляют в магазины, а часть овощей – на экспорт, в основном в Россию. На фабрике экспериментируют и с новыми сортами. Начали выращивать листовую свеклу, коктейльные помидоры и белые огурцы-корнишоны. Закладку овощей планируют завершить до 15 ноября.
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Чтобы в период межсезонья не было перебоев в поставках продукции, в стране формируют стабилизационные фонды.
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