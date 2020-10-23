Запасы на зиму: в Беларуси формируют «стабфонды» овощей и фруктов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси продолжают запасаться овощами и фруктами на зиму. Чтобы в период межсезонья не было перебоев в поставках продукции, в стране формируют стабилизационные фонды. Как удается сохранить овощи до следующего урожая, узнавала корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

«На данный момент в партии моркови нитратов нет. При норме 250 у нас 186. Морковка чистая, можно употреблять», – говорит заведующая лабораторией.

Перед зимовкой все овощи попадают в лабораторию. Их проверяют на содержание нитратов, пестицидов, тяжелых металлов. Наталья Булыга может определить хорошую морковь даже по виду.

«Видно, что она здоровая, целая, не гниет и не прорастает. То же самое и по луку. Смотрите: сухой, шелестит. Мочка не мокрая», – заведующая лабораторией Наталья Булыга.

В день по этой ленте проходит три тонны картофеля. Его сортируют, очищают от грязи, поврежденные овощи выбрасывают. В закрома уже положили больше половины почти 800 тонн.

«Сортируем картошку, отбираем нестандарт и гнилую. Нестандарт – это крупная», – пояснила сотрудница.

- Картошка уродилась?

- Да, в этом году очень хорошая.

Морковь, свекла, лук – в этом году на зимовку в столице отправят более двух тысяч тонн овощей и фруктов. Для каждого – свои условия хранения. Яблоки любят прохладу и воздух. В камере всего +1 и хорошая вентиляция.

«Кисло-сладкие и сочные – вот любят такой сорт. Есть еще сорт «Глостер». У нас в этом году он не такой крупный, но тоже не уступает». Спокойно до марта долежат. Может быть, и до мая», – товаровед Людмила Кравченко.

Продукцию привозят из всех регионов. Яблоки из Брестской области, лук – из Могилевской, а картофель – в основном из Минской. Стабилизационный фонд в этом году чуть меньше обычного. Специалисты объясняют: хорошо развиваются фермерские хозяйства. Строят свои овощехранилища. И тоже могут поставлять свежую продукцию круглый год. Часть запасов из стабфонда отправят на продажу. Остальное – в детские сады и школы.

«Стабилизационный фонд останется как страховой запас. Мы предполагаем его реализовывать в январе-феврале. Тогда продукция будет востребована. Сейчас ведь много ярмарок всяких проходит. И население само запасается», – отметила начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия Минского городского исполнительного комитета Алла Сергеева.

На овощной фабрике под Минском витаминная продукция есть круглый год. В теплицах – вечное лето. Под искусственным солнцем зеленеют салат, укроп, петрушка. Осенью от посева до уборки проходит чуть больше месяца.

«Зимой мы в основном выращиваем салат, пряноароматические культуры: укроп, петрушка, базилик, а также огурец. С весны начинается основной урожай томатов, также добавляется всеми любимый колючий маленький огурчик», – ведущий специалист по питанию Людмила Яцкевич.

Товар не залеживается. Зелень отправляют в магазины, а часть овощей – на экспорт, в основном в Россию. На фабрике экспериментируют и с новыми сортами. Начали выращивать листовую свеклу, коктейльные помидоры и белые огурцы-корнишоны. Закладку овощей планируют завершить до 15 ноября.