ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Запасы на зиму: в Беларуси формируют «стабфонды» овощей и фруктов

23.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси продолжают запасаться овощами и фруктами на зиму. Чтобы в период межсезонья не было перебоев в поставках продукции, в стране формируют стабилизационные фонды. Как удается сохранить овощи до следующего урожая, узнавала корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

«На данный момент в партии моркови нитратов нет. При норме 250 у нас 186. Морковка чистая, можно употреблять», – говорит заведующая лабораторией.

Перед зимовкой все овощи попадают в лабораторию. Их проверяют на содержание нитратов, пестицидов, тяжелых металлов. Наталья Булыга может определить хорошую морковь даже по виду.

«Видно, что она здоровая, целая, не гниет и не прорастает. То же самое и по луку. Смотрите: сухой, шелестит. Мочка не мокрая», – заведующая лабораторией Наталья Булыга.

В день по этой ленте проходит три тонны картофеля. Его сортируют, очищают от грязи, поврежденные овощи выбрасывают. В закрома уже положили больше половины почти 800 тонн.

«Сортируем картошку, отбираем нестандарт и гнилую. Нестандарт – это крупная», – пояснила сотрудница.

- Картошка уродилась?

- Да, в этом году очень хорошая.

Морковь, свекла, лук – в этом году на зимовку в столице отправят более двух тысяч тонн овощей и фруктов. Для каждого – свои условия хранения. Яблоки любят прохладу и воздух. В камере всего +1 и хорошая вентиляция.

«Кисло-сладкие и сочные – вот любят такой сорт. Есть еще сорт «Глостер». У нас в этом году он не такой крупный, но тоже не уступает». Спокойно до марта долежат. Может быть, и до мая», – товаровед Людмила Кравченко.

Продукцию привозят из всех регионов. Яблоки из Брестской области, лук – из Могилевской, а картофель – в основном из Минской. Стабилизационный фонд в этом году чуть меньше обычного. Специалисты объясняют: хорошо развиваются фермерские хозяйства. Строят свои овощехранилища. И тоже могут поставлять свежую продукцию круглый год. Часть запасов из стабфонда отправят на продажу. Остальное – в детские сады и школы.

«Стабилизационный фонд останется как страховой запас. Мы предполагаем его реализовывать в январе-феврале. Тогда продукция будет востребована. Сейчас ведь много ярмарок всяких проходит. И население само запасается», – отметила начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия Минского городского исполнительного комитета Алла Сергеева.

На овощной фабрике под Минском витаминная продукция есть круглый год. В теплицах – вечное лето. Под искусственным солнцем зеленеют салат, укроп, петрушка. Осенью от посева до уборки проходит чуть больше месяца.

«Зимой мы в основном выращиваем салат, пряноароматические культуры: укроп, петрушка, базилик, а также огурец. С весны начинается основной урожай томатов, также добавляется всеми любимый колючий маленький огурчик», – ведущий специалист по питанию Людмила Яцкевич.

Товар не залеживается. Зелень отправляют в магазины, а часть овощей – на экспорт, в основном в Россию. На фабрике экспериментируют и с новыми сортами. Начали выращивать листовую свеклу, коктейльные помидоры и белые огурцы-корнишоны. Закладку овощей планируют завершить до 15 ноября.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чтобы в период межсезонья не было перебоев в поставках продукции, в стране формируют стабилизационные фонды.
 
Новости дня
Новости разные
 
Координационный совет запустил проект по расследованию нарушений прав участников протестов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.10.2020
Mir24.TV Belarus
23.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика