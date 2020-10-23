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Россия и Беларусь обсудили переориентацию грузов в порты Ленинградской области

23.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Губернатор Ленинградской области встретился с первым заместителем премьер-министра Беларуси Николаем Снопковым, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Татьяна Колосова.

Главной темой встречи стала переориентация белорусских грузов – удобрений и нефтепродуктов – в порты Ленинградской области. Сегодня в ней есть несколько подходящих крупных объектов. Например, Усть-Луга, которая переваливает в год более ста миллионов тонн грузов.

«Сегодняшний визит важен вдвойне, потому что мы начинаем реализовывать тот посыл, который прозвучал от двух президентов – Владимира Путина и Александра Лукашенко», – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

После заседания для делегации провели экскурсию по терминалам и показали все возможности портов региона. Следующую встречу стороны договорились провести в начале 2021 года.

Среди других сфер сотрудничества Ленинградской области и Беларуси – поставки техники, оборудования, сельхозпродукции.



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После заседания для белорусской делегации провели экскурсию по терминалам и показали все возможности портов региона.
 
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