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Россия и Беларусь обсудили переориентацию грузов в порты Ленинградской области
23.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Губернатор Ленинградской области встретился с первым заместителем премьер-министра Беларуси Николаем Снопковым, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Татьяна Колосова.
Главной темой встречи стала переориентация белорусских грузов – удобрений и нефтепродуктов – в порты Ленинградской области. Сегодня в ней есть несколько подходящих крупных объектов. Например, Усть-Луга, которая переваливает в год более ста миллионов тонн грузов.
После заседания для делегации провели экскурсию по терминалам и показали все возможности портов региона. Следующую встречу стороны договорились провести в начале 2021 года.
Среди других сфер сотрудничества Ленинградской области и Беларуси – поставки техники, оборудования, сельхозпродукции.
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После заседания для белорусской делегации провели экскурсию по терминалам и показали все возможности портов региона.
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