Netflix уже два месяца снимает документальный фильм о протестах в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Стриминговый сервис Netflix уже два месяца снимает документальный проект о протестах в Беларуси, которые начались после президентских выборов 9 августа. Эту информацию подтвердили несколько источников, в том числе главный редактор TUT.BY Марина Золотова.



Фото: pixabay

На днях стало известно о том, что Netflix снимает документальный фильм о белорусских протестах. Сначала об этом заявил советник Светланы Тихановской по международным делам Франак Вячорка, а теперь и баскетболист Егор Мещеряков. В интервью проекту «Жизнь-малина» спортсмен рассказал , что встречался с оператором документального проекта. По его словам, съемки уже идут полтора-два месяца.

Напомним, Егор Мещеряков пять раз признавался лучшим баскетболистом Беларуси, а 22 октября получил штраф 540 рублей за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

К слову, в съемках приняли участие главный редактор портала TUT.BY Марина Золотова и журналист Станислав Коршунов.

Сообщается, что герои предстоящего документального проекта — участники протестов, Координационный совет и Светлана Тихановская. Съемки проходят в Минске, в Киеве и Вильнюсе.

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