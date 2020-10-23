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Netflix уже два месяца снимает документальный фильм о протестах в Беларуси
Источник материала: Tut.by
Стриминговый сервис Netflix уже два месяца снимает документальный проект о протестах в Беларуси, которые начались после президентских выборов 9 августа. Эту информацию подтвердили несколько источников, в том числе главный редактор TUT.BY Марина Золотова.
На днях стало известно о том, что Netflix снимает документальный фильм о белорусских протестах. Сначала об этом заявил советник Светланы Тихановской по международным делам Франак Вячорка, а теперь и баскетболист Егор Мещеряков. В интервью проекту «Жизнь-малина» спортсмен
Напомним, Егор Мещеряков пять раз признавался лучшим баскетболистом Беларуси, а 22 октября
К слову, в съемках приняли участие главный редактор портала TUT.BY Марина Золотова и журналист Станислав Коршунов.
Сообщается, что герои предстоящего документального проекта — участники протестов, Координационный совет и Светлана Тихановская. Съемки проходят в Минске, в Киеве и Вильнюсе.
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Стриминговый сервис Netflix уже два месяца снимает документальный проект о протестах в Беларуси, которые начались после президентских выборов 9 августа. Эту...
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