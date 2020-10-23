По указу президента срок сдачи самого высокого ЖК перенесли еще на год. Что там происходит?

Источник материала: Tut.by

Элитный жилой комплекс «Лазурит» на проспекте Победителей, достраивать который поручили УКСу Мингорисполкома, планировалось сдать еще в августе 2020 года. Однако дольщики ключей так и не получили. Указом президента срок ввода в эксплуатацию комплекса, визуально почти готового, был перенесен на декабрь 2021 года. То есть еще на год. Какая история у этого долгостроя и почему так сейчас вышло — в материале REALTY.TUT.BY.





Элитный ЖК «Лазурит»: история

Жилой комплекс «Лазурит» на пересечении проспекта Победителей и улицы Нарочанской начали строить в 2011 году. Сдать планировали через три года, к чемпионату мира по хоккею — 2014.

Первым заказчиком высотного комплекса был российский бизнесмен с белорусскими корнями Николай Бурнос, однако ему не хватило финансирования, чтобы стройка хотя бы выбралась из котлована. На смену Бурносу пришла компания «Вармани», занявшаяся привлечением средств дольщиков для финансирования строительства. Именно с приходом «Вармани» жилой комплекс получил название «Лазурит», а его амбициозный архитектурный проект был заметно упрощен: высотная часть, отведенная ранее под гостиницу, стала жилой и была понижена с 40 до 37 этажей. Квадратный метр тогда стоил 2 тысячи долларов.



Так выглядел проект жилого комплекса в 2011 году

Но при «Вармани» комплекс превратился в долгострой с малой степенью готовности. Та же высотная часть в 2015 году была возведена лишь на 4%. Поэтому власти передали «Лазурит» УКСу Мингорисполкома, который продолжил реализовывать проект. Решалось все это на уровне выше, чем местная власть.

А достраивать комплекс УКСу пришлось параллельно с проектированием и согласованием нового архитектурного проекта, поскольку «Вармани» отказалась передавать госзастройщику проектно-сметную документацию по объекту.

Вся эта ситуация особенно болезненно сказалась на первых дольщиках, поверивших «Вармани» и вложивших по 2 тысячи в каждый квадратный метр комплекса. Им пришлось перезаключить договоры с УКСом со значительной финансовой потерей из-за курсовой разницы. Так, их деньги были зачтены не в долларовом эквиваленте на момент получения платежа, как предусматривалось договором с застройщиком «Вармани» в 2013 году, а в рублях, в которых средства поступали на спецсчет.

Со временем все эмоции улеглись, а стройка сдвинулась с места. Осенью 2018 года застройщик сдал в эксплуатацию первую секцию жилого комплекса, через год — вторую. Оставшиеся секции (всего в ЖК 8 секций на 878 квартир) должны были сдать в составе всего комплекса «Лазурит» 15 августа 2020 года. Ключи дольщики не получили до сих пор, поэтому они, обеспокоенные происходящим и написавшие во все возможные инстанции, обратились в редакцию TUT.BY.



Вид на ЖК со двора. Видно, что центральные секции (4 и 5) еще не завершены.

Опять долгострой? Вот что говорят дольщики

— Когда мы принимали решение строиться в «Лазурите», то хорошо знали его историю «до», — говорит Алеся, чья квартира будет в шестой секции ЖК. Она представляет интересы остальных дольщиков, строящихся в 3–8 секциях. — Доверие внушало то, что объект перешел в руки госзастройщика, и уж он-то, как мы надеялись, с задачей справится и дом сдаст вовремя.



Расположение секций в жилом комплексе

Согласно договорам дольщиков, в качестве срока введения жилого комплекса в эксплуатацию было прописано 15 августа 2020 года. Эта же дата в качестве планируемой сдачи дома была указана и в проектной декларации на продажу квартир, опубликованной в июне этого года.





Однако еще задолго до указанного срока, говорят дольщики, было видно, что весь дом УКС вряд ли сдаст вовремя: работ хватало как по фасаду, так и внутри. Обеспокоенные очередным возможным переносом, люди написали коллективное обращение к застройщику, а также в Госконтроль, Администрацию президента, Мингорисполком, Минстройархитектуры.

Но на ситуацию это не повлияло, а опасения дольщиков оправдались: решением Мингорисполкома срок строительства был продлен до 1 января 2021 года, а срок ввода комплекса в эксплуатацию изменен указом президента № 266-дсп (для служебного пользования) — на 31 декабря 2021 года.

— Согласно указу президента № 263, в соответствии с которым осуществляется строительство нашего ЖК, нас должны были уведомить об этом за два месяца до истечения договорного срока, а на деле сообщили уже после того, как он истек, — говорит Алеся. — Это один из ключевых моментов, поскольку сейчас застройщик настаивает на подписании дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам. Многие отказываются, и правильно делают: застройщиком был нарушен порядок продления, установленный договорами и законодательством, а поскольку соблюсти его не представляется возможным, то договорный срок строительства уже не может корректироваться и является неизменным.





Кроме этого, вызывает обеспокоенность дольщиков не только продление срока строительства, но и то, к каким последствиям все это может привести.

— В ответах на неоднократные обращения и застройщик, и контролирующий его Мингорисполком признали, что для завершения объекта не хватает финансирования. Они ссылаются на то, что на рынке избыток предложений, квартиры плохо продаются. Но признание факта не является решением проблемы. Мы оплачиваем свои квадратные метры и хотим получить ключи в сроки, прописанные в наших договорах. А по сути, опять должны жить в ожидании и состоянии небезосновательной тревоги о том, что за продлением сроков строительства может последовать и увеличение стоимости квадратного метра. А мы не только против доплат, но и против того, чтобы наше жилье удешевлялось, хотя к этому уже все идет. Например, при заключении договоров нам обещали, что лифты будут импортные (предполагалось, греческие), как в первой и второй секциях дома, но оказалось, что в 6−8 секции застройщик уже закупил могилевские лифты, при этом цена на наши квартиры не уменьшилась.





О проблеме ЖК «Лазурит» дольщики сообщали главе Мингорисполкома Анатолию Сиваку (когда тот был еще в должности главы города и после того, как был назначен заместителем премьер-министра), неоднократно были у него и на личном приеме. Ходили дольщики и к замглавы Администрации президента Ольге Чуприс, и к новому главе Минска Владимиру Кухареву.





— Мы хотели добиться хоть каких-то гарантий и защитить свои интересы, — говорят дольщики. — Поэтому просили Мингорисполком взять на контроль соблюдение застройщиком новых сроков строительства, а также обязать его зафиксировать в дополнительных соглашениях отсутствие права увеличивать цену по уже заключенным договорам. Кроме этого, предлагали меры, которые следует принять для обеспечения достаточности финансирования строительства. Я перечислила лишь часть того, о чем мы просили, но пока наши предложения не были услышаны. В ответ — отписки, отсутствие гарантий и обещанных в августе ключей.

А что говорит застройщик?

Все вопросы, касающиеся строительства жилого комплекса «Лазурит», REALTY.TUT.BY направил заказчику — УКСу Мингорисполкома. И вот что он ответил:

Срок ввода комплекса в эксплуатацию был перенесен по указу президента

В качестве одной из причин, влияющих на сроки строительства и сдачи комплекса в эксплуатацию, госзастройщик называет отказ предыдущего заказчика СООО «Вармани» передать УКСу разработанную и прошедшую государственную экспертизу проектно-сметную документацию по ЖК, имеющему на момент смены заказчика определенную степень строительной готовности.

Это, говорится в ответе, «вынудило предприятие проводить трудоемкую работу по обследованию несущей способности уже возведенных конструкций с их усилением и приступить к параллельному проектированию и строительству комплекса. Таким образом, на момент начала заключения договоров долевого строительства предприятие указывало срок ввода жилого комплекса исходя из нормативной продолжительности строительства, определенной по стадии „А“ — 62,7 месяца».





Также УКС указывает на то, что сроки ввода жилого комплекса, прописанные в договоре, в связи с изменением нормативной продолжительности строительства (уточнение стадии «А» и «С») могут изменяться, что не противоречит действующему законодательству.

Говоря о сроках сдачи всего объекта в эксплуатацию, застройщик ссылается на указы президента, которыми регулируется строительство объекта и со ссылкой на указ № 266-дсп от 09.07.2020 года подтверждает, что срок ввода жилого комплекса — 31 декабря 2021 года.

Одна из причин — низкий спрос на квартиры

В одном из ответов Мингорисполкома на обращение дольщиков в качестве причин действительно указывалась на недостаток финансирования объекта, обусловленный в том числе и низким спросом на квартиры в ЖК «Лазурит». Об этом же говорится и в ответе УКСа.





Так, по мнению застройщика, низкий спрос на квартиры связан с перенасыщенностью рынка коммерческого жилья столицы. При этом, отмечают в УКСе, коммерческие застройщики, в отличие от государственного заказчика, находятся в более выгодном положении, поскольку могут предложить своим потенциальным клиентам более гибкие условия оплаты строящегося жилья. Например, предоставить многолетнюю рассрочку по оплате. «Все это делает их предложения более привлекательными, хотя по ценовому фактору предлагаемые предприятием жилые помещения не превышают их рыночную стоимость в данном микрорайоне», — говорится в ответе УКСа Мингорисполкома.

Впрочем, судя по данным, предоставленным госзастройщиком, квартиры в «Лазурите», пусть и не теми темпами, что хотелось, но продаются: из 878 квартир не задекларированы пока 210, находящихся в центральных, 4 и 5, секциях. «Квартиры в 1, 2, 3, 6, 7, 8 секциях задекларированы в полном количестве, в то же время из задекларированных в 4 и 5 секциях 82 квартир договоры заключены только на 24».





У дольщиков двух секций есть надежда не ждать еще год

Поскольку проектирование и строительство объекта ведется параллельно, застройщиком были выделены пусковые комплексы, которые вводятся в эксплуатацию по мере их готовности. В ответе УКСа сообщается, что, например, в отдельный пусковой комплекс выделены 7 и 8 секции жилого дома по улице Нарочанской с целью их ввода в 2020 году.

Цены обещают не поднимать, но

Насчет возможного повышения цены квадратного метра из-за увеличения нормативной продолжительности строительства ЖК и подписания дольщиками дополнительных соглашений об изменении срока ввода объекта в эксплуатацию УКС ответил, что «изменение стоимости одного квадратного метра по заключенным договорам предприятием не планируется».

А также дополнил, что это вопрос «будет рассмотрен после получения проектно-сметной документации в полном объеме с заключением экспертизы и определения срока ввода всего жилого комплекса в эксплуатацию».