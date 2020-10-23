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Sony начала рассылать журналистам PlayStation 5 для обзоров

23.10.2020 18:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Западные журналисты сообщают, что им начали поступать ревью-версии новой приставки Sony PlayStation 5. В соцсетях они делятся фотографиями коробок, которые поступают им по почте. Коробки фотографируют со всех сторон.

Журналист Giant Bomb Джефф Бакалар устроил коробке целую фотосессию, сняв ее с различных ракурсов. «Всем доброе утро! Я могу официально подтвердить, что PlayStation 5 поставляется в коробке! На сегодня мой репортаж заканчивается. Спасибо», — пояснил он в Twitter.

Sony начала рассылать журналистам PlayStation 5 для обзоров

Sony начала рассылать журналистам PlayStation 5 для обзоров

Sony начала рассылать журналистам PlayStation 5 для обзоров

Первые впечатления о PlayStation 5 начнут появляться в сети уже на следующей неделе. Саму приставку начнут продавать с 12 ноября в США, а с 19 ноября — в Европе.

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Западные журналисты сообщают, что им начали поступать ревью-версии новой приставки Sony PlayStation 5. В соцсетях они делятся фотографиями коробок, которые поступают им по...
 
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