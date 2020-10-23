Sony начала рассылать журналистам PlayStation 5 для обзоров

Источник материала: Onliner

Западные журналисты сообщают, что им начали поступать ревью-версии новой приставки Sony PlayStation 5. В соцсетях они делятся фотографиями коробок, которые поступают им по почте. Коробки фотографируют со всех сторон.

Журналист Giant Bomb Джефф Бакалар устроил коробке целую фотосессию, сняв ее с различных ракурсов. «Всем доброе утро! Я могу официально подтвердить, что PlayStation 5 поставляется в коробке! На сегодня мой репортаж заканчивается. Спасибо», — пояснил он в Twitter.

Good morning everyone. I can officially confirm the PS5 does in fact come in a box. This will be the end of my coverage for the day. Thank you pic.twitter.com/9vSVAXyIch — Jeff Bakalar (@jeffbakalar) October 23, 2020













Первые впечатления о PlayStation 5 начнут появляться в сети уже на следующей неделе. Саму приставку начнут продавать с 12 ноября в США, а с 19 ноября — в Европе.

We've got our #PS5 , and our correspondent can't wait to get his paws on it pic.twitter.com/Af4DyO4MKQ — GamesRadar+ (@GamesRadar) October 23, 2020