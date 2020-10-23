Водитель был резок и чуть не поймал Lexus, а стоило посмотреть в зеркало (видео)

Источник материала: Onliner

Пользователь нашего форума с ником 2871093 был очевидцем очень опасной ситуации на улице Орловской в Минске: казалось, все неминуемо завершится аварией. Водитель резко перестроился в крайнюю левую полосу и едва не поймал там Lexus.

Очевидец рассказал корреспонденту Onliner, что инцидент произошел сегодня днем.

— Водителю красной машины просто чудом повезло: касания не было, — отметил автор видео. — На следующем светофоре мы его догнали: за рулем был мужчина, до 40 лет на вид.

Судя по видео, не похоже, что Lexus двигался с такой скоростью, чтобы его невозможно было вовремя заметить.

— Он ехал без превышения, я думаю, что водитель красного авто в зеркала не смотрел от слова «совсем», — предположил собеседник.

Отчасти похожая ситуация произошла на улице Сурганова, о ней рассказал наш читатель с ником redgad. Он чуть не столкнулся с Kia, который перестроился перед ним.

— Для критиков видео: поворотник был включен в последний момент. Моя скорость (с GPS модуля регистратора) — 71 км/ч, — рассказал водитель.

Напомним, что по правилам дорожного движения (п. 56) перед началом движения, перестроением, поворотом налево или направо, разворотом и остановкой водитель обязан подавать сигнал световыми указателями поворота соответствующего направления, а если они отсутствуют или неисправны либо включена аварийная световая сигнализация — рукой, убедившись, что его действия будут безопасны и не создадут препятствия для дорожного движения. При перестроении, выезде на трамвайные пути, съезде с них водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно, без изменения их направления движения (п. 59 ПД).

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