Группа белорусских ученых записала видеообращение в поддержку перемен

Группа белорусских ученых записала обращение в поддержку перемен в стране. Видеозапись размещена в телеграм-канале «Научное мнение», созданном представителями Национальной академии наук и университетов, которые выступили против насилия и фальсификаций.



Источник: СТВ

Около 30 ученых — физики, математики, биологи, химики, социологи, историки, филологи, в том числе замдиректора Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси академик Александр Лукашанец, сменяя друг друга, выступили с обращением на белорусском и русском языках.

«Мы — ученые Беларуси, мы против насилия в любых его формах, — отметили они. — Мы считаем, что только диалог всех сторон может помочь Беларуси выйти из острого кризиса, в котором оказалась наша страна. Накопленные наукой знания и опыт человечества позволяют утверждать, что насилие наносит вред личности человека. Особенно опасными для человека являются системы организованного насилия. Эти системы деформируют психику и ценностные установки как агрессора, так и жертвы. В результате силовое решение любых проблем становится нормой в обществе».

«Государство, которое системно применяет насилие в отношении своих граждан, обречено на деградацию и крах. Такое будущее готовят для нас власти, однако белорусы встали на защиту своих прав и свобод. Они хотят точного соблюдения законов и Конституции, настоящего, а не фиктивного права выбирать, строить свою жизнь и будущее своей страны. Третий месяц не прекращаются протесты, десятки и сотни тысяч людей выходят на мирные шествия, становятся в цепи солидарности, вступают в стачечные комитеты. Многие белорусы становятся волонтерами и помогают пострадавшим от действий властей, среди них есть и наши коллеги», — подчеркнули ученые.

Они констатировали, что власти «разговаривают с людьми языком насилия», что ведет «к краху, а не к процветающей Беларуси». Авторы ролика напомнили, что в августе обращение против насилия подписали почти три тысячи ученых, «но ученых в стране более 20 тысяч».

«Что заставляет нас закрывать глаза на репрессии своего народа, коллеги? — апеллировали они. — Должность, которой могут лишить? Почему мы молчим? Мы видим неприкрытую наглость чиновников и лицемерие власти. Мы видим, как подрываются базовые основы нашей национальной культуры, слышим, как издеваются над нашим родным языком. Вы знаете, до какого жалкого положения доведена сегодня наука, какая нищенская зарплата у ученых, сколько творческой молодежи уехало из страны? Единственное, что безукоризненно работает в сегодняшней Беларуси, — система организованного насилия».

По словам ученых, символом нынешней власти является силовик в балаклаве, бьющий безоружную женщину, но это, убеждены они, не символ Беларуси. «За 26 лет нас обманывали уже тысячу раз, — подчеркивают авторы обращения. — Режим понимает: кредит доверия народа исчерпан. Не имея возможности силовым путем сломить мирное народное сопротивление, власть будет выкручиваться и лгать, а после — мстить. Уже сейчас власть заявляет, что найдет всех участников протестов. И уж если власть вступила на этот путь, то логика событий обязательно приведет ее к каждому из вас, но это будет ваша личная встреча с безликим режимом. Раз сейчас вы смотрите это обращение, значит, вы уже понимаете, что нынешняя власть аморальна и отвратительна, она коварна и лжива».

Авторы видеообращения подчеркнули, что «сегодняшняя борьба и протест — это не только вопрос политики и экономики», это вопрос «будущего общественного устройства, вопрос культуры и цивилизации, вопрос человечности, чести и гуманизма, вопрос нравственности каждого».

«Мы обращаемся ко всем ученым Беларуси, ко всем гражданам Беларуси. Мы протестуем против подавления интеллектуальных свобод, против лживой пропаганды и обмана народа. Мы против идеологической цензуры в информационном пространстве. Мы против увольнений и арестов по политическим мотивам. Мы против выдворения талантливых, активных и честных граждан из страны», — отметили они.

Представители научного сообщества потребовали «освободить всех несправедливо осужденных по сфабрикованным делам». Они заявили, что хотят, «чтобы каждый мог свободно выражать свое мнение и говорить правду без страха за себя и своих близких».

«Мы, ученые Беларуси, люди разных взглядов и убеждений, восхищаемся мужеством наших шахтеров, самоотверженностью наших медиков, решительностью наших рабочих. Мы солидарны со всеми, кто защищает гражданские свободы, моральность и гуманизм. Мы знаем, что наша борьба не напрасна, что режим, теснимый гражданами изнутри страны и блокируемый извне, скоро падет. Так всегда было в истории. И на его месте скоро возникнет свободная и демократичная страна. Наша новая родина. Жыве Беларусь!» — такими словами завершается обращение.