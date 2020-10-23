Брестские журналисты Чмель и Хлебец арестованы на 15 суток

Суд Ленинского района Бреста 23 октября арестовал на 15 суток фотокорреспондента «Брестской газеты» и городского онлайн-журнала «Бинокль» Романа Чмеля и внештатного корреспондента «Брестской газеты» Максима Хлебца.



Роман Чмель. Фото: binkl.by

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, суд признал журналистов виновными в участии в несанкционированном массовом мероприятии.

Чмеля и Хлебца задержали в Бресте 18 октября на проспекте Машерова во время работы на акции протеста. Их доставили в Ленинский РОВД, где в отношении каждого был составлен протокол по ч. 1 ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). До суда обоих поместили в изолятор временного содержания.

21 октября суд Ленинского района начал рассматривать административные дела журналистов. Адвокаты заявили ходатайства об ознакомлении с делом, чтобы подготовиться к защите. Ходатайства были удовлетворены. Следующее судебное заседание по делу Хлебца было назначено 22 октября, Чмеля — 23-го. Журналистов освободили из-под стражи.

22 октября судьи, рассматривавшие их дела, отправили материалы на доработку в милицию.