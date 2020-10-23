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Координационный совет запустил проект по расследованию нарушений прав участников протестов

23.10.2020 18:59 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Беларуси запущен проект по сбору данных о нарушениях правоохранительной и судебной системы, связанных с мирными акциями протеста. Он получил название «23.34» в соответствии со ст. КоАП об участии в несанкционированных массовых мероприятиях.

Это совместный проект штаба Виктора Бабарико, Координационного совета, правозащитного центра «Весна», Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси, платформы «Голос» и «Честных людей».

"Проект предназначен, чтобы вся информация про нарушения прав человека, которые происходят с лета, не была пропущена, не была забыта. И чтобы мы могли использовать это для привлечения внимания к тому, что происходит в Беларуси, для оказания дополнительной помощи пострадавшим людям и для того, чтобы обеспечить справедливость в будущем", - заявил член Координационного совета Максим Богрецов во время презентации проекта в пятницу.

По словам руководителя незарегистрированного правозащитного центра "Весна" Алеся Беляцкого, "в относительно спокойные годы в среднем было 1000-1300 административных задержаний, связанных с общественно политической активностью". По данным Беляцкого, за последние 2,5 месяца около 15 тысяч человек получили наказание по административным статьям.

На момент начала 45-минутной презентации на сайте проекта "23.34" было отмечено, что собрано 373 истории, после ее окончания – 519, пишет interfax.by.

 
 
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В Беларуси запущен проект по сбору данных о нарушениях правоохранительной и судебной системы, связанных с мирными акциями протеста. Он получил название «23.34» в...
 
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