Хотел, чтобы говорили: «Бариста в коляске — это круто!» Вот почему в Минске открывается инклюзивная кофейня

Источник материала: ProBusiness



Фото: Евгений Ерчак

Благодаря единственному посту в Facebook авторы проекта «Инклюзивый бариста» побывали на встрече у CEO A1, Гельмута Дуза, и получили место для новой кофейни. Новое заведение откроется во флагманском магазине А1 на Октябрьской площади и будет интегрировано в экосистему торгового объекта. Мы решили поговорить о необычном проекте с его создателем, Александром Авдевичем.



Фото из архива компании

— Что значит проект «Инклюзивный бариста» для вас и других его участников?

— «Инклюзивный бариста» — это полноценный бизнес. Для меня и сотрудников кофейни это еще и возможность заниматься любимым делом, и финансовая независимость. Кроме того, наша кофейня — это место, где нет барьеров. И это не просто слова, к нам действительно приходят разные люди, в том числе с инвалидностью, которые благодарят нас за то, что у нас тепло и душевно.

— С чего все начиналось? Как появилась сама идея?

— Начиналось все с кофейного фестиваля в 2017 году, который проходил в ТРЦ «Галерея». Я побывал там, увидел, какому количеству людей это интересно: сколько — хотят варить хороший кофе и сколько — пить его. И я подумал: «Вот она — свободная ниша для людей с инвалидностью». В основном ребята с инвалидностью, которых я знал, если и были трудоустроены, то в какие-нибудь ИТ-компании. Но не всем же быть программистами. Поэтому появилась идея научить ребят с инвалидностью варить кофе.

Сначала это был проект по обучению. Предполагалось, что мы наймем коучей, которые будут ездить по регионам страны и учить ребят с инвалидностью варить кофе. После обучения я предполагал, что наши «выпускники» смогут прийти к владельцу кофейни в своем городе и сказать: «Я могу варить кофе, меня этому научили, я хочу работать и зарабатывать». Но мы столкнулись с тем, что в регионах кофейни — это маленький бизнес. Никто не хотел брать на работу человека, которому нужно было создавать дополнительные условия — оборудовать пандусы и рабочее место.

Социальный проект был крутой, мы за время его существования обучили около 50 человек. Но я хотел не таких результатов. Я хотел, чтобы на нас смотрели владельцы кофеен и говорили: «Вау, какие классные ребята! Вау, они не ждут пенсии от государства по инвалидности, а сами зарабатывают деньги. Вау, бариста в коляске — это круто!» И я подумал, что классно создать место, где работали бы наши бариста, о нас бы все говорили и мы стали бы популярны. Так и возникла идея открыть заведение самому.



Фото из архива компании

— Какие были затраты для запуска бизнеса?

— Кофейню я открыл за $ 8000. Эти деньги копил на путешествие, но в начале весны случилась пандемия, поэтому решил вложить их в кафе. Никаких спонсоров у «Инклюзивного бариста» не было. Только мои друзья в частном порядке спрашивали: «Саня, может, деньгами помочь?» Ну, и проспонсировали — кто $ 500, кто $ 1000.

— Как искали помещение и сотрудников?

— С помещением помог банк, в котором расположена наша кофейня. На одном мероприятии я познакомился с представителями банка, рассказал им о своей задумке, и они согласились предоставить аренду помещения по льготной цене. А сотрудников я присмотрел еще тогда, когда занимался инклюзивным кейтерингом. Для меня основными качествами в будущих сотрудниках были мобильность и готовность ехать туда, куда позовут. Например, был у нас заказ на обслуживание в Бресте, я звоню ребятам-колясочникам и говорю, к примеру: «В такое-то время надо быть на улице Советской, 10». Я не спрашивал у них, как они будут добираться до места. Я знал, что если человек хочет работать, он найдет способ это сделать. Я и сейчас считаю: когда люди с инвалидностью будут сами относиться к себе как к самостоятельным людям, которые могут все, тогда у нас вообще исчезнет понятие «люди с ограниченными возможностями».



Фото из архива компании

Недавний пример. Мы на работу в кофейню взяли девочку Ангелину. Ее два дня в кофейню привозила мама. На третий я сказал: «Еще раз тебя привезет мама — можешь на работу больше не приходить». Люди с инвалидностью привыкли к тому, что их гиперопекают, проявляют гиперзаботу. Но я вижу взрослую, умную девушку, у которой все в порядке с руками, которая быстро учится. Ну что, ты сама не можешь добраться до места работы? Конечно, она расстроилась немного, не без этого. Но на следующий день приехала сама на работу из дома.

— Продвижение и привлечение первых клиентов: как началась эта работа? Каких результатов удалось достичь?

— Мы начинали работать в самый разгар пандемии. Поэтому с продвижением проблем не было: всем хотелось прийти и посмотреть на «сумасшедших», которые открывают кафе тогда, когда все «нормальные» люди закрываются. Но если бы тогда карантин в стране все-таки объявили — я уверен, что второй раз мы бы не открылись. На первоначальном этапе нам очень содействовала компания А1: именно они помогли сделать посуду нашей кофейни инклюзивной, нанесли на кружки шрифт Брайля. И этим мы отличаемся от всех — суперкафе для людей с суперспособностями (тех, кто может прочитать, что написано на кружке).



Фото из архива компании

— Кто сейчас работает в вашей команде и как организованы основные процессы в кофейне?

— Сейчас в команде «Инклюзивного бариста», кроме меня, работают директор Вася и бариста Даша, Наташа, Леша, Ангелина и Витя. Про Ангелину я рассказывал. Она только вливается в нашу команду, но уже делает потрясающие успехи. Самая опытная сотрудница кофейни — Наташа Астанина. Наташа работает у нас с самого первого дня. Сейчас она не просто варит самый вкусный кофе в Минске, но и учит этому других ребят. Когда-нибудь, я уверен, Наташа откроет свою личную школу бариста. А еще она может поделиться впечатлениями о том, как выглядит земля с высоты 4500 метров. Наташа — парашютистка.

Она же научила варить кофе и тех, кто только начинает работать в «Инклюзивном бариста». Это Леша Кореньков, Даша Захаренкова и Витя Автушенко. Леша поет и играет на гитаре. Даша занимается танцами с 5 лет, сама составляет и проводит для других тренировки. Витя отвечает у нас за порядок и безопасность — кроме кофейни, он работает тренером по кроссфиту. А еще он мастерски рисует на кофе. Ну, и Вася, наш директор. Васю я увидел в отеле, где он работал, и сразу решил: «Такой клевый чувак должен работать со мной».

Средняя зарплата у бариста — 600 рублей + чаевые. По графику ребята работают два через два. В целом сегодня проект уже окупает себя.

— Как пришла в голову идея о расширении проекта?

— К нам обращались люди и компании, которые были заинтересованы сотрудничать с нами. Они предлагали условия, которые бы могли нам подойти. До нас у этих компаний отношение к социальным проектам было следующее: выделяем, к примеру, 10% бюджета на поддержку социальных проектов.

С нами же они увидели, что не надо жертвовать людям с инвалидностью, нужно относиться к ним как к равным. Поэтому нам приятно работать с А1 — крупной компанией, которая восприняла нас как потенциального партнера.



Фото из архива компании

А началось все с Васи, который сделал пост в своих социальных сетях о том, что сварил 5000 кружек кофе и требует назначить его директором сети кофеен. Я перепостил его пост в Facebook и сам не ожидал, что на него ответит генеральный директор А1 Гельмут Дуз. И вот — в ноябре открываем кофейню. И я уверен, что на этом мы не остановимся.

Ситуацию прокомментировал начальник отдела корпоративных коммуникаций А1:

Николай Бределев

Начальник отдела корпоративных коммуникаций A1

— У ребят из «Инклюзивного бариста» уже есть постоянные посетители, хорошая репутация на рынке, вкусный кофе, при этом они делают нужный обществу проект, помогая в социализации и трудоустройстве людям с инвалидностью. В свою очередь, мы в А1 стремимся к тому, чтобы наши клиенты получали лучший сервис в наших магазинах. Наши цели и задачи с ребятами совпали, поэтому мы и предложили им работать вместе. Идея предоставить площадь нашего флагманского магазина, который расположен в головном офисе А1 на Октябрьской площади, действительно принадлежит генеральному директору компании, который обратил внимание на видео с участием Васи в Facebook.

Кофейня «Инклюзивный бариста», по мнению его создателей, должна стать востребованным местом, так как находится в самом центре столицы. К тому же она будет полностью адаптирована для посетителей с ограниченными возможностями.

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