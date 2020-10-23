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Рабочий МЗКТ: В день "Народного ультиматума нам запретили выходить из кабинетов

23.10.2020 19:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

26 октября работникам МЗКТ запретят выходить из своих кабинетов и здания завода без разрешения начальников.


МЗКТ / "Яндекс"

Об этом рассказал Еврорадио сотрудник предприятия.

—  Приказ от администрации завода. В частности, нам о нем рассказали в управлении главного конструктора.

Приказ начальство никак обосновать не смогло. Просто в понедельник, чтобы выйти из кабинета, надо будет просить разрешения начальника. Если надо выйти из здания — другого начальника, — рассказывает работник МЗКТ. 

Заводчанин добавляет, что рабочие на предприятии очень недовольны ситуацией. 

Помощник генерального директора МЗКТ по общим вопросам Александр Гук в комментарии Еврорадио отрицает существование подобных приказов.

Напомним, именно в следующий понедельник, 26 октября Светлана Тихановская призывает белорусов к забастовке в случае невыполнения властью требований "Народного ультиматума".
 
 
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26 октября работникам МЗКТ запретят выходить из своих кабинетов и здания завода без разрешения начальников.
 
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