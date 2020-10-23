МЗКТ / "Яндекс"





Еврорадио сотрудник предприятия. Об этом рассказалсотрудник предприятия.





— Приказ от администрации завода. В частности, нам о нем рассказали в управлении главного конструктора.





Приказ начальство никак обосновать не смогло. Просто в понедельник, чтобы выйти из кабинета, надо будет просить разрешения начальника. Если надо выйти из здания — другого начальника, — рассказывает работник МЗКТ.





Заводчанин добавляет, что рабочие на предприятии очень недовольны ситуацией.





Помощник генерального директора МЗКТ по общим вопросам Александр Гук в комментарии Еврорадио отрицает существование подобных приказов.





Напомним, именно в следующий понедельник, 26 октября Светлана Тихановская призывает белорусов к забастовке в случае невыполнения властью требований "Народного ультиматума".