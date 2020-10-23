|
Хиллари Клинтон снялась в видео в поддержку женщин Беларуси
Источник материала: Партизан
Видео со словами поддержки от известных мировых политиков появилось в телеграм-канале Светланы Тихановской.
- Я поддерживаю белорусских женщин, - сказала на английском языке экс-кандидат в президенты США, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон.
В видео также снялись бывший президент Литвы Даля Грибаускайте и заместитель председателя Еврокомиссии Вера Юрова. Грибаускайте и Юрова выразили слова поддержки не только на английском языке, но и на белорусском.
- Я падтрымлiваю беларускiх жанчын, - сказали известные политики в видеоролике, который был опубликован поздно вечером 22 октября в телеграм-канале экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.
В ролике также собрана нарезка кадров с мирных протестов в Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Видео со словами поддержки от известных мировых политиков появилось в телеграм-канале Светланы Тихановской.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)