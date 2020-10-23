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Хиллари Клинтон снялась в видео в поддержку женщин Беларуси

23.10.2020 19:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Видео со словами поддержки от известных мировых политиков появилось в телеграм-канале Светланы Тихановской.



- Я поддерживаю белорусских женщин, - сказала на английском языке экс-кандидат в президенты США, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон.

В видео также снялись бывший президент Литвы Даля Грибаускайте и заместитель председателя Еврокомиссии Вера Юрова. Грибаускайте и Юрова выразили слова поддержки не только на английском языке, но и на белорусском.

- Я падтрымлiваю беларускiх жанчын, - сказали известные политики в видеоролике, который был опубликован поздно вечером 22 октября в телеграм-канале экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

В ролике также собрана нарезка кадров с мирных протестов в Беларуси.
 
 
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Видео со словами поддержки от известных мировых политиков появилось в телеграм-канале Светланы Тихановской.
 
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