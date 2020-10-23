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Врач объясняет, на что указывают носовые кровотечения
Источник материала: Tut.by
Почему случается носовое кровотечение? Причин может быть много. Самые распространенные перечислила врач-оториноларинголог.
— По некоторым данным, в 85% случаев носовое кровотечение является симптомом какого-либо общего заболевания и только в 15% оно может быть вызвано заболеваниями полости носа и околоносовых пазух.
Наиболее частыми причинами носового кровотечения из общих заболеваний являются:
А вот распространенные местные причины, вызывающие носовые кровотечения:
Носовые кровотечения могут быть весьма серьезными при некоторых инфекционных заболеваниях (грипп, бруцеллез, скарлатина, корь, брюшной и сыпной тиф).
Также на возникновение носовых кровотечений могут влиять следующие факторы:
Кроме вышеперечисленных моментов, носовые кровотечения могут быть пирогенными (возникать в момент наиболее высокого подъема температуры), викарными (взамен отсутствующих менструаций), конкометирующими (сопровождающие менструации).
А у детей?
Частые носовые кровотечения у детей обусловлены особенностями строения слизистой оболочки полости носа и поверхностным расположением сосудов. К причинам, перечисленным выше, можно также добавить:⠀
Эти причины способствуют травматизации кровеносных сосудов и кровотечению.
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Почему случается носовое кровотечение? Причин может быть много. Самые распространенные перечислила врач-оториноларинголог.
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