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Врач объясняет, на что указывают носовые кровотечения

23.10.2020 19:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Почему случается носовое кровотечение? Причин может быть много. Самые распространенные перечислила врач-оториноларинголог.


  • Юлиана Жукврач-оториноларинголог первой категории, ведет блог в Instagram

— По некоторым данным, в 85% случаев носовое кровотечение является симптомом какого-либо общего заболевания и только в 15% оно может быть вызвано заболеваниями полости носа и околоносовых пазух.

Наиболее частыми причинами носового кровотечения из общих заболеваний являются:

  • сердечно-сосудистые (артериальная гипертония, атеросклероз),
  • заболевания почек (нефросклероз, почечная гипертония),
  • болезни системы крови и изменения сосудистой стенки.

А вот распространенные местные причины, вызывающие носовые кровотечения:

  • травма носа и внутриносовых структур,
  • атрофический ринит,
  • перфорация перегородки носа,
  • инфекция,
  • хирургические вмешательства,
  • доброкачественные и злокачественные новообразования носа и околоносовых пазух.⠀

Носовые кровотечения могут быть весьма серьезными при некоторых инфекционных заболеваниях (грипп, бруцеллез, скарлатина, корь, брюшной и сыпной тиф).


Фото: Brittany Colette, unsplash.com

Также на возникновение носовых кровотечений могут влиять следующие факторы:

  • гипо- и авитаминозы,
  • пониженное атмосферное давление,
  • большое физическое напряжение,
  • перегрев организма,
  • гормональный дисбаланс.

Кроме вышеперечисленных моментов, носовые кровотечения могут быть пирогенными (возникать в момент наиболее высокого подъема температуры), викарными (взамен отсутствующих менструаций), конкометирующими (сопровождающие менструации).

А у детей?

Частые носовые кровотечения у детей обусловлены особенностями строения слизистой оболочки полости носа и поверхностным расположением сосудов. К причинам, перечисленным выше, можно также добавить:⠀

  • привычку ковыряться в носу,
  • инородные тела в носу,
  • сухой жаркий воздух в помещении.⠀

Эти причины способствуют травматизации кровеносных сосудов и кровотечению.

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Почему случается носовое кровотечение? Причин может быть много. Самые распространенные перечислила врач-оториноларинголог.
 
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