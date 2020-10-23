Врач объясняет, на что указывают носовые кровотечения

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Почему случается носовое кровотечение? Причин может быть много. Самые распространенные перечислила врач-оториноларинголог.



Юлиана Жукврач-оториноларинголог первой категории, ведет блог в Instagram врач-оториноларинголог первой категории, ведет блог в

— По некоторым данным, в 85% случаев носовое кровотечение является симптомом какого-либо общего заболевания и только в 15% оно может быть вызвано заболеваниями полости носа и околоносовых пазух.

Наиболее частыми причинами носового кровотечения из общих заболеваний являются:

сердечно-сосудистые (артериальная гипертония, атеросклероз),

заболевания почек (нефросклероз, почечная гипертония),

болезни системы крови и изменения сосудистой стенки.

А вот распространенные местные причины, вызывающие носовые кровотечения:

травма носа и внутриносовых структур,

атрофический ринит,

перфорация перегородки носа,

инфекция,

хирургические вмешательства,

доброкачественные и злокачественные новообразования носа и околоносовых пазух.⠀

Носовые кровотечения могут быть весьма серьезными при некоторых инфекционных заболеваниях (грипп, бруцеллез, скарлатина, корь, брюшной и сыпной тиф).



Фото: Brittany Colette, unsplash.com

Также на возникновение носовых кровотечений могут влиять следующие факторы:

гипо- и авитаминозы,

пониженное атмосферное давление,

большое физическое напряжение,

перегрев организма,

гормональный дисбаланс.

Кроме вышеперечисленных моментов, носовые кровотечения могут быть пирогенными (возникать в момент наиболее высокого подъема температуры), викарными (взамен отсутствующих менструаций), конкометирующими (сопровождающие менструации).

А у детей?

Частые носовые кровотечения у детей обусловлены особенностями строения слизистой оболочки полости носа и поверхностным расположением сосудов. К причинам, перечисленным выше, можно также добавить:⠀

привычку ковыряться в носу,

инородные тела в носу,

сухой жаркий воздух в помещении.⠀

Эти причины способствуют травматизации кровеносных сосудов и кровотечению.