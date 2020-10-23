«Началось лавинообразное увеличение числа желающих». Премьер-министр назвал причины отмены масштабного митинга в Минске

Источник материала: Onliner

Премьер-министр Роман Головченко рассказал о причинах отмены масштабного митинга в Минске. Его слова приводит БЕЛТА : «Инициатива проведения митинга, выступления, какой-то массовой акции в поддержку курса власти поступала достаточно давно от общественных организаций, предприятий и простых граждан. Это было связано с тем, что люди были возмущены, как преподносится определенными СМИ ситуация с так называемым протестным движением».

По его словам, такая массовая волна инициатив шла именно с мест. «До определенного момента это материализовалось в акции, которые проводили ветеранские, общественные организации на площади Независимости. Но запрос был на гораздо большую, масштабную акцию. Поэтому пул общественных организаций выступил с инициативой проведения такого массового мероприятия в Минске», — отметил он.

Премьер-министр рассказал, что, по начальным подсчетам организаторов, речь шла о количестве порядка 50 тыс. человек. «Мероприятие планировалось провести на одной площадке. Но в дальнейшем столкнулись с тем, что фактически за один день количество участников выросло до 100 тыс. А после официального заявления организаторов о том, что такое мероприятие будет проводиться, началось лавинообразное увеличение числа желающих. Причем очень много людей обращались с такими просьбами из регионов, они формировали пулы, какие-то коллективы, сами арендовали автобусы. Учитывая такую динамику, мы осознали, что можем столкнуться с количеством людей порядка 200—250 тыс., которые прибудут в Минск. И это не считая тех, кто себя никак не обозначил, но готов был прийти», — пояснил он.

Роман Головченко отметил, что тут же встал вопрос, каким образом обеспечить доставку такого количества людей из регионов, потому что больше половины было именно из областей. «Мы проанализировали все возможности. Для того, чтобы перевезти столько людей, пришлось бы снять все регулярные железнодорожные рейсы, что вызвало бы неудобства, так как студенты, дачники возвращаются в Минск. Ко всему прочему, это как минимум 1,5 тыс. больших автобусов, не считая более мелких. В городе такого не было никогда. Это вызвало бы полный транспортный коллапс», — констатировал он.

«Если даже было бы 200—250 тыс. человек (хотя, я думаю, это вылилось бы и до 300 тыс.), такое количество людей заняло бы территорию от площади Победы до площади Независимости, включая все прилегающие улицы. Причем люди стояли бы достаточно плотно. В таких ситуациях обеспечить меры безопасности так, как положено, было бы очень трудно, если не сказать невозможно», — сказал он.

Премьер-министр подчеркнул, что есть определенные нормативы для проведения таких мероприятий и риски, связанные с участием такого числа людей. «Сейчас же мы видим, что в рядах так называемых протестующих появляются радикалы. Недавние события в некоторых городах это подтверждают. Нет никакой гарантии, что в чью-то больную голову не придет шальная мысль, которая может выразиться в действии, которое посеет панику. А при таком количестве и плотности людей последствия могут быть разные, — отметил он. — Поэтому было принято решение попросить людей остаться дома. Также это связано и с ситуацией с COVID-19. Людей надо поберечь. В этих условиях это дополнительный фактор риска».