Жителя «Каскада» оштрафовали на 810 рублей за трос с бчб-флагами

Источник материала: Onliner

Сегодня суд огласил решение по делу Дениса Жуковца, жителя мятежного ЖК «Каскад», который, по мнению суда, нарушил правила пользования квартирой. А все дело в том, что мужчина натянул в своей квартире металлический трос, который во время грозы может загореться от удара молнии и тем самым привести к пожару. Хотя многие читатели найдут решению суда более простое объяснение, предположив, что дело вовсе не в тросе, а в бело-красно-белых флагах, которые на нем висели.





История инженера-программиста Дениса Жуковца тянется достаточно давно. Сначала его вызывали в администрацию Фрунзенского района поговорить по поводу бело-красно-белого флага, свисающего с фасада здания. Потом возле его квартиры произошел пожар , но для дачи пояснений его вместе с женой почему-то увезли в РУВД, где разговор снова зашел о злосчастном флаге. А сегодня вечером в суде Фрунзенского района мужчину признали виновным в правонарушении по части 1 статьи 21.16 КоАП (использование жилого помещения не по назначению). Судья Лукашевич присудил Денису максимальный размер штрафа, который предусматривает эта статья, — 30 базовых величин, или 810 белорусских рублей.

О ходе судебного заседания читайте здесь:

Жителя «Каскада» судят за использование квартиры «не по назначению». Все дело в тросе с бчб-флагом