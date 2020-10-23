В милицейских авто спешно тонируют стекла. Кого за ними хотят спрятать?

Теперь и мать родная не узнает. С начала революции МВД затонировало окна в 24 своих автомобилях. Причем это не привычные «Нивы» или «Лады», на которых наряды патрулируют улицы. Судя по всему, тонируют машины, которые возят сотрудников с большими звездами на погонах.





Масочный режим

С начала года подразделения МВД подали заявки на тонировку окон в 27 своих автомобилях. До начала революции ( май и июнь ) были затемнены стекла в трех машинах. Начиная с сентября автохозяйство МВД стало активнее засекречивать личности пассажиров служебных авто престижных моделей.

В сентябре были затонированы окна в пяти машинах, в октябре — еще три автомобиля были подготовлены к выполнению конфиденциальных задач. Тонировка окон еще 16 автомобилей — в процессе (договор подписан, поставка услуги ожидается к 31 октября).

Тонируют задние и боковые стекла, светопропуск 5—15%. Такой низкий процент светопропускания — это почти полная приватность задней части салона, с улицы можно разглядеть лишь очертания силуэтов. Тонировка же со светопропусканием в 5% обеспечивает полную внешнюю конфиденциальность.

Кто-кто в теремочке живет?

На сохранение тайны личности пассажиров и водителей служебных милицейских авто в общей сложности потрачено 21,5 тыс. рублей (8,6 тыс. долларов) из бюджета, то есть из народных денег.

Naviny.by поинтересовались у представителя автохозяйства МВД Андрея Луцкого, для чего потребовалась тонировка и кто из чинов ездит на этих легковых авто стоимостью в десятки тысяч долларов.

«Вы же понимаете, я не могу ответить на этот вопрос», — сказал Андрей Григорьевич.

Правила дорожного движения не запрещают тонировку. Но степень светопропускания должна быть не менее 70% ( глава 26, пункт 194.12 ). Исключение составляют автомобили, предназначенные для обслуживания, сопровождения и обеспечения безопасности должностных лиц, подлежащих государственной охране в соответствии с законодательными актами.



Милицейский автомобиль без тонировки. Можно разглядеть не только лицо, но и звание.

Автопарк на 700 тысяч долларов

В списке затонированных за последнее время для МВД автомобилей мы насчитали 27 единиц. Примерная стоимость этого автопарка, ориентируясь на актуальные цены, составляет 1,75 млн рублей, что эквивалентно 690 тысячам долларов.

Назовем несколько наиболее дорогостоящих позиций: