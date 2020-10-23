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Тихановская обсудила с представителями правительства, профсоюзов и негосударственных организаций Дании поддержку белорусского народа

23.10.2020 19:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская 23 октября встретилась с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и министром иностранных дел этой страны Йеппе Кофодом, сообщает пресс-служба политика в ее телеграм-канале.

Тихановская обсудила с представителями правительства, профсоюзов и негосударственных организаций Дании поддержку белорусского народа

Главу правительства Дании интересовала нынешняя ситуация в Беларуси. Тихановская среди прочего сообщила ей, что «пришло время думать о переходном периоде в Беларуси и обсуждать пакеты реформ, которые помогут его осуществить».

Руководитель датского внешнеполитического ведомства «поддержал белорусский народ и отметил, что Дания создает Фонд новой демократии, чтобы поддерживать гражданское общество, в том числе и в Беларуси».

На встрече с представителями негосударственных организаций Дании Тихановская обсудила «поддержку независимых журналистов, студентов и преподавателей, пенсионеров, спортсменов, женских инициатив и, конечно, жертв пыток». Речь шла о помощи с реабилитацией, а также сбором информации и расследованием преступлений против мирных граждан.

Политик встретилась с представителями профсоюзного движения Дании. Они обсудили вопросы сотрудничества с белорусскими профсоюзами, а также то, «с какими проблемами сталкиваются рабочие предприятий при организации забастовок».

Тихановская приняла участие в круглом столе Датского института против пыток DIGNITY, где делегации Беларуси представили «систему самостоятельной оценки последствий избиений, пыток и любого насилия».

«Это гайд на английском и русском языках о том, как с помощью смартфона задокументировать последствия пыток по международным стандартам. Это нужно, чтобы все факты насилия могли направляться в международные организации и по ним могли начинаться расследования, а виновные понесли ответственность», — отметила пресс-служба экс-кандидата в президенты.

На встрече Тихановской с представителями Парламентской ассамблеи ОБСЕ обсуждались «переговоры о новых выборах и страны, которые могут участвовать в организации этих переговоров». Политик заявила, что «переговоры о новых выборах должны начаться в 2020 году, новые выборы тоже должны быть назначены до конца года».

Визит Тихановской в Данию, организованный местной белорусской диаспорой «Талака» с помощью издания Politiken, прошел 22—23 октября. Главной целью были «переговоры о помощи, которую Дания может оказать белорусским рабочим, правозащитникам, культурным и спортивным деятелям и всему гражданскому обществу Беларуси».

 
 
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Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская 23 октября встретилась с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и министром иностранных дел этой страны Йеппе...
 
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