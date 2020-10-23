Как делать подкасты: советы от практика

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 окт – Sputnik. С чего начать делать подкасты, как писать сценарий к передаче и оформлять эпизоды, и почему подкаст не похож на радиопрограмму, рассказал руководитель центра инновационной журналистики Дирекции новых медиа Иван Громов.

В пятницу в МПЦ Sputnik Беларусь прошел онлайн вебинар SputnikPro на тему "Как сделать подкаст: запуск, сценарий, производство", во время которого Громов поделился со слушателями технологией создания простейшего, но увлекательного подкаста.

Подкаст – не радио

Главное отличие подкаста от FM-радио, отмечает эксперт, свободный тайминг.

"Представьте, на радио у вас есть один час, чтобы пообщаться с вашим гостем, приглашенным в студию. В этот час входит также реклама, информация о пробках, погоде и курсах валют и так далее. С точки зрения подкастинга здесь все гибче. Если интервью интересное, и его хочется продлить еще на полчаса, - пожалуйста", - говорит Иван Громов.

Он подчеркивает, подкаст – это "самодельный" контент: чтобы стать ведущим аудиопередачи в интернете, достаточно лишь наушников и желания говорить.

"Это очень просто и доступно. И с точки зрения редполитики нет никаких ограничений. Наверное, подкаст можно сравнить с пиратской радиостанцией – говорить можно о чем угодно. Это новый метод потребления информационного контента", - рассказывает эксперт.

Как делать?

По словам Ивана Громова, производством подкастов сегодня в основном занимаются журналисты, дизайнеры, блогеры и те, "кому просто нечего делать". На российском рынке есть три формата подкастов, поясняет руководитель центра инновационной журналистики Дирекции новых медиа: соло (один ведущий и микрофон), диалог (два ведущих, которые между собой общаются либо разговор ведущего и гостя) и спектакль (репортаж с места событий).

После того, как вы выбрали формат подкастов, советует спикер, стоит определиться с периодичностью выхода эпизодов – раз в неделю/месяц/полгода.

"Если вы выпустили его в другой срок, слушатель может почувствовать себя обманутым и есть вероятность, что он больше не будет слушать подкаст. Это мелочь, но очень важная, и не нужно ей пренебрегать", - поясняет Громов.

Сценарий

Следующий шаг в производстве подкаста – написание сценарного плана. По мнению эксперта, составлять сценарий нужно к каждому эпизоду, какой бы простой не была тема.

"Набросайте вопросы, которые хотели бы задать вашему собеседнику (если такой имеется), и актуальные факты на ту или иную тему. Вначале подкаста нужно дать понять слушателю, какой конфликт или инфоповод вы будете поднимать в эпизоде. Также не стоит на протяжении всего подкаста говорить только на одну тему", - советует спикер.

Иван Громов также рекомендует ведущим подкастов обращаться за экспертным мнением:

"Всегда старайтесь сослаться на специалистов – вы не специалист по всем вопросам. Сложные моменты делегируйте на экспертное мнение, чтобы оставаться на гармоничных весах объективности", - заявляет он.

Финал аудиопрограммы, как и начало, пожалуй, самые ответственные моменты, по мнению спикера.

"Эпизод заканчивать стоит на позитиве – слушателю нужны приятные эмоции. И если есть такая возможность, делайте открытый финал. Тогда слушатель сможет вернуться к темам вашего подкаста в других выпусках", - уверен Громов.

Оформление

По мнению эксперта, любой подкаст, как и человека, встречают по одежке. Оформление с точки зрения визуала (обложка) и аудиоконтента (интро, перебивки) – не менее важная часть, чем написание сценария.

"В 90 процентах случаев пользователи открывают подкасты по интересным обложкам. Постарайтесь сделать такую, чтобы ее было видно, и она соответствовала идеям вашего подкаста", - делится Иван Громов.

Такая же история и с названием отдельных эпизодов: по словам спикера, их нужно периодически актуализировать. В качестве джинглов-перебивок стоит подобрать не надоедливую, умеренную музыку.

Производство

Подкаст можно записывать с помощью обычной гарнитуры или микрофона на звукозаписывающее устройство. Для монтажа звука есть большое количество программ – Sound Forge, Garage Band, Adobe Audition, говорит Громов.

"Когда сценарий написан, обложка и джинглы выбраны, начинайте работы над пилотным эпизодом. Дайте его послушать нескольким людям и не торопитесь выпускать – оставьте две недели (а лучше месяц) в качестве производственного шага. Запаситесь информационными "консервами" на случай апокалипсиса, чтобы в случае чего заменить ту или иную тему", - подвел итог Иван Громов.

Что такое SputnikPro

SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты.

С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.

Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру, от Бишкека до Кишинева и от Пекина до Монтевидео, работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.