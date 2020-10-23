Новинка от Apple не вызвала ажиотажа среди покупателей – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

В пятницу любителям техники Apple стали доступны новейшие модели смартфонов, они появились в открытой продаже. Первый день реализации всегда славился огромными многочасовыми очередями, однако в этот раз желающих купить новинку было не так много.

Короткие очереди за последними моделями iPhone 12 в магазинах Сингапура резко контрастировали с предыдущими выпусками продукции Apple. Зато клиенты имели время протестировать девайс и проконсультироваться с продавцами.

В Австралии поклонников новинки от Apple меньше обычного. Очереди за iPhone 12 в Сиднее есть, но совсем небольшие. Все покупатели в масках и соблюдают социальную дистанцию – за соблюдением правил следили полиция и охранники.

Магазин Apple в Пекине открылся на два часа раньше обычного. Покупатели спешили забрать заказанные заранее последние модели телефонов.

"Я так взволнован. Это дает мне чувство сопричастности, и я всегда первый, кто заходит в магазин каждый год", – сказал покупатель Ван Хаоюй.

IPhone 12 – дебют компании Apple в области 5G. Долгожданный запуск в Китае состоится после того, как местные конкуренты, такие как Huawei и Xiaomi, уже представили свои устройства 5G. Новые iPhone немного тоньше, меньше и легче своих предшественников, у них новый дизайн с плоскими краями вместо изогнутых. У них более быстрые чипы, 6,1-дюймовые OLED-дисплеи и больше вариантов цвета. Apple добавила магнит к задней части iPhone 12, чтобы помочь ему совместить с беспроводными зарядными устройствами. Самая низкая цена за новинку – 999 долларов.