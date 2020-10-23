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«Все-таки разум победил»: Полностью освободили Лилию Власову, члена президиума КС

23.10.2020 19:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня, 23 октября, отменен домашний арест в отношении юриста и медиатора Лилии Власовой, которая была членом президиума Координационного Совета, сообщает TUT.BY.

«Все-таки разум победил»: Полностью освободили Лилию Власову, члена президиума КС
По словам ее мужа, с Лилии сняты все ограничения, следствие пришло к выводу, что нет необходимости устанавливать иную меру пресечения. Это значит, что Лилия Владимировна может свободно передвигаться, общаться с родными, коллегами и друзьями. В ближайшее время она будет решать проблемы со здоровьем, которое подорвала за время нахождения в изоляторе.

— Мы сами не можем осознать, что это произошло. Полтора месяца нахождения в СИЗО показали, что надежды питать не приходиться, но все-таки разум победил. Надеемся, что он победит и в отношении других задержанных, — рассказал муж Лилии Власовой Владимир Искорцев.

При этом дело не прекращено, Власова остается обвиняемой.

Напомним, что 31 августа Власову вызвали в Центральное РУВД Минска по факту участия в несанкционированном массовом мероприятии. В тот же день ее задержали сотрудники Департамента финансовых расследований КГК, в ее доме провели обыск. Позже стало известно, что в отношении Лилии Владимировны возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов). С тех пор Лилию Власову удерживалась в СИЗО № 1 на Володарского, она была одной из участниц встречи с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ 10 октября. Через неделю ее освободили из изолятора под домашний арест.
 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня, 23 октября, отменен домашний арест в отношении юриста и медиатора Лилии Власовой, которая была членом президиума Координационного Совета, сообщает TUT.BY.
 
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