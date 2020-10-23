«Все-таки разум победил»: Полностью освободили Лилию Власову, члена президиума КС

По словам ее мужа, с Лилии сняты все ограничения, следствие пришло к выводу, что нет необходимости устанавливать иную меру пресечения. Это значит, что Лилия Владимировна может свободно передвигаться, общаться с родными, коллегами и друзьями. В ближайшее время она будет решать проблемы со здоровьем, которое подорвала за время нахождения в изоляторе.





— Мы сами не можем осознать, что это произошло. Полтора месяца нахождения в СИЗО показали, что надежды питать не приходиться, но все-таки разум победил. Надеемся, что он победит и в отношении других задержанных, — рассказал муж Лилии Власовой Владимир Искорцев.





При этом дело не прекращено, Власова остается обвиняемой.



