Доллар падал всю рабочую неделю. Какие курсы валют установили обменники

Источник материала: Tut.by

Курс доллара на протяжений всей рабочей недели снижался на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже. В обменниках американскую валюту сегодня можно было найти по 2,54 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют сейчас установили банки.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар подешевел сегодня на 0,24% — до 2,5399 рубля, евро упал на 0,48% — до 3,0029 рубля, а российский рубль вырос на 0,54% — до 3,3212 рубля за 100 российских рублей.

Таким «дешевым» доллар не был последние два месяца. В последний раз американская валюта была дешевле 24 августа — 2,5216 рубля.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,59 рубля (Беларусбанк, Белорусский народный банк), а ниже всего — 2,541 рубля (МТБанк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank, Абсолютбанке — 2,534 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Беларусбанке, Белорусский народный банке — 3,05 рубля, а ниже всего — в РРБ-Банке — 3,007 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке — 3 рубля.