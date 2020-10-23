Премьер - про отмену митингов: пришлось бы снимать регулярные поезда и задействовать 1500 автобусов

Источник материала: Tut.by

Премьер-министр Роман Головченко рассказал о причинах отмены массовых провластных митингов в предстоящие выходные в Минске, на которые собирались свезти людей со всей страны. Одна из причин — возможный транспортный коллапс в столице из-за большого числа автобусов. Чтобы все доехали до Минска, пришлось бы снимать фактически все регулярные железнодорожные рейсы, плюс задействовать как минимум полторы тысячи автобусов, завил Роман Головченко, передает телеканал ОНТ .



Провластный митинг. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Еще одна причина отмены, по словам премьер-министра, — COVID.

— Риски, связанные с участием такого количества людей, достаточно велики и в самое спокойное время. Но особенно сейчас, когда мы видим, что все ярче в рядах так называемых протестующих проявляются радикалы. И нет гарантий, что в чью-то больную голову не придет шальная мысль, которая может выразиться в деянии, которое посеет панику. А при таком количестве и плотности людей последствия могут быть разные, — заявил Роман Головченко.

Напомним, свозить людей на митинг 25 октября в Минске намеревались как автобусами, так и поездами. Поступила информация, что дополнительные составы собирались пустить из областных центров, из некоторых городов — до четырех поездов. Как и 16 августа, этих поездов не было бы в расписании, а пускать в них собирались по списку. К примеру, из Гомеля планировалось пустить, по нашим данным, 4 таких состава.

Но основным транспортом по доставке участников митинга должны были стать автобусы. При этом работников предприятий во многих случаях намеревались привозить на транспорте нанимателя.

В случае с доставкой работников бюджетных организаций зачастую исполкомы размещают заявки на сайте госзакупок на транспортные услуги. Судя по информации на сайте госзакупок по другим госмероприятиям, поездка из Барановичей в Минск и обратно на автобусе на 40 мест может обойтись ориентировочно в 1000 рублей, а из Витебска в столицу и обратно на автобусе на 50 мест — примерно в 1100 рублей. При этом источник финансирования, как правило, — районный или областной бюджет.

Какие митинги хотели провести в Минске

Крупный митинг был запланирован в Минске на 14.00 25 октября. Планировалось, что люди соберутся у стелы, на площади Независимости и Октябрьской площади. Перед участниками митинга мог выступить Александр Лукашенко.

В воскресенье намеревались организовать выездную торговлю, продавать в том числе алкоголь на розлив, булочки, кондитерские изделия, кофе, чай.

Митинг также планировался и на субботу, но не такой масштабный, как воскресный. По нашей информации, на субботний митинг приглашали большое число работников МТЗ (сообщалось о более 1000 человек), однако желающих пойти было немного. На предприятии не комментировали ситуацию, ссылаясь на то, что о подобных приглашениях неизвестно.