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Премьер - про отмену митингов: пришлось бы снимать регулярные поезда и задействовать 1500 автобусов

23.10.2020 19:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Премьер-министр Роман Головченко рассказал о причинах отмены массовых провластных митингов в предстоящие выходные в Минске, на которые собирались свезти людей со всей страны. Одна из причин — возможный транспортный коллапс в столице из-за большого числа автобусов. Чтобы все доехали до Минска, пришлось бы снимать фактически все регулярные железнодорожные рейсы, плюс задействовать как минимум полторы тысячи автобусов, завил Роман Головченко, передает телеканал ОНТ.


Провластный митинг. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Еще одна причина отмены, по словам премьер-министра, — COVID.

— Риски, связанные с участием такого количества людей, достаточно велики и в самое спокойное время. Но особенно сейчас, когда мы видим, что все ярче в рядах так называемых протестующих проявляются радикалы. И нет гарантий, что в чью-то больную голову не придет шальная мысль, которая может выразиться в деянии, которое посеет панику. А при таком количестве и плотности людей последствия могут быть разные, — заявил Роман Головченко.

Напомним, свозить людей на митинг 25 октября в Минске намеревались как автобусами, так и поездами. Поступила информация, что дополнительные составы собирались пустить из областных центров, из некоторых городов — до четырех поездов. Как и 16 августа, этих поездов не было бы в расписании, а пускать в них собирались по списку. К примеру, из Гомеля планировалось пустить, по нашим данным, 4 таких состава.

Но основным транспортом по доставке участников митинга должны были стать автобусы. При этом работников предприятий во многих случаях намеревались привозить на транспорте нанимателя.

В случае с доставкой работников бюджетных организаций зачастую исполкомы размещают заявки на сайте госзакупок на транспортные услуги. Судя по информации на сайте госзакупок по другим госмероприятиям, поездка из Барановичей в Минск и обратно на автобусе на 40 мест может обойтись ориентировочно в 1000 рублей, а из Витебска в столицу и обратно на автобусе на 50 мест — примерно в 1100 рублей. При этом источник финансирования, как правило, — районный или областной бюджет.

Какие митинги хотели провести в Минске

Крупный митинг был запланирован в Минске на 14.00 25 октября. Планировалось, что люди соберутся у стелы, на площади Независимости и Октябрьской площади. Перед участниками митинга мог выступить Александр Лукашенко.

В воскресенье намеревались организовать выездную торговлю, продавать в том числе алкоголь на розлив, булочки, кондитерские изделия, кофе, чай.

Митинг также планировался и на субботу, но не такой масштабный, как воскресный. По нашей информации, на субботний митинг приглашали большое число работников МТЗ (сообщалось о более 1000 человек), однако желающих пойти было немного. На предприятии не комментировали ситуацию, ссылаясь на то, что о подобных приглашениях неизвестно.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Премьер-министр Роман Головченко рассказал о причинах отмены массовых провластных митингов в предстоящие выходные в Минске, на которые собирались свезти людей со...
 
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