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Премьер - про отмену митингов: пришлось бы снимать регулярные поезда и задействовать 1500 автобусов
Источник материала: Tut.by
Премьер-министр Роман Головченко рассказал о причинах
Еще одна причина отмены, по словам премьер-министра, — COVID.
— Риски, связанные с участием такого количества людей, достаточно велики и в самое спокойное время. Но особенно сейчас, когда мы видим, что все ярче в рядах так называемых протестующих проявляются радикалы. И нет гарантий, что в чью-то больную голову не придет шальная мысль, которая может выразиться в деянии, которое посеет панику. А при таком количестве и плотности людей последствия могут быть разные, — заявил Роман Головченко.
Напомним, свозить людей на митинг 25 октября в Минске
Но основным транспортом по доставке участников митинга должны были стать автобусы. При этом работников предприятий во многих случаях намеревались привозить на транспорте нанимателя.
В случае с доставкой работников бюджетных организаций зачастую исполкомы размещают заявки на сайте госзакупок на транспортные услуги. Судя по информации на сайте госзакупок по другим госмероприятиям, поездка из Барановичей в Минск и обратно на автобусе на 40 мест может
Какие митинги хотели провести в Минске
Крупный митинг был запланирован в Минске на 14.00 25 октября. Планировалось, что люди соберутся у стелы, на площади Независимости и Октябрьской площади. Перед участниками митинга мог выступить Александр Лукашенко.
В воскресенье намеревались организовать выездную торговлю, продавать в том числе алкоголь на розлив, булочки, кондитерские изделия, кофе, чай.
Митинг также планировался и на субботу, но не такой масштабный, как воскресный. По нашей информации, на субботний митинг приглашали большое число работников МТЗ (сообщалось о более 1000 человек), однако желающих пойти было немного. На предприятии не комментировали ситуацию, ссылаясь на то, что о подобных приглашениях неизвестно.
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Премьер-министр Роман Головченко рассказал о причинах отмены массовых провластных митингов в предстоящие выходные в Минске, на которые собирались свезти людей со...
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