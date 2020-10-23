|
Минское «Динамо» играет в гостях против московского ЦСКА. Онлайн
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» перед возвращением домой сыграет сегодня с лидером КХЛ — московским ЦСКА.
Минское «Динамо» продолжает испытывать кадровые проблемы. Матч пропустят все легионеры команды, хотя некоторые из них уже приступили к тренировкам.
Московские «армейцы», в свою очередь, являются лидером и Западной конференции, и всей КХЛ.
«Динамо-Минск»: Толопило (Колосов), Колячонок — Знахаренко (А), Мартынов — Шарангович (К) — Когалев; Шинкевич (А) — Соловьёв, Буйницкий — Усов — Аносов, Дерябин — Ерёменко, Ревенко — Пинчук — Литвинов; Фальковский — Денисов, Дроздов — Протас — Ногачёв.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча. Начало — в 19.30.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минское «Динамо» перед возвращением домой сыграет сегодня с лидером КХЛ - московским ЦСКА.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)