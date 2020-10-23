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Минское «Динамо» играет в гостях против московского ЦСКА. Онлайн

23.10.2020 19:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» перед возвращением домой сыграет сегодня с лидером КХЛ — московским ЦСКА.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Минское «Динамо» продолжает испытывать кадровые проблемы. Матч пропустят все легионеры команды, хотя некоторые из них уже приступили к тренировкам.

Московские «армейцы», в свою очередь, являются лидером и Западной конференции, и всей КХЛ.

«Динамо-Минск»: Толопило (Колосов), Колячонок — Знахаренко (А), Мартынов — Шарангович (К) — Когалев; Шинкевич (А) — Соловьёв, Буйницкий — Усов — Аносов, Дерябин — Ерёменко, Ревенко — Пинчук — Литвинов; Фальковский — Денисов, Дроздов — Протас — Ногачёв.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча. Начало — в 19.30.

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Теги: Минск
 
 
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Минское «Динамо» перед возвращением домой сыграет сегодня с лидером КХЛ - московским ЦСКА.
 
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