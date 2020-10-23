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Сентябрь продолжается: на днях до +18

23.10.2020 20:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Продолжаем наши попытки дотянуть до весны, минуя зиму. В прошлый раз получилось же... Или максимально оттянуть ее (и потом отпустить). В ближайшие дни погода будет похожа на сентябрь. А кое-где Белгидромет даже разрешит ненадолго снять куртки.

В субботу — дожди и разброс температур от 9 до 15 градусов (с северо-востока на юго-запад).

Но давление растет, осадков и облаков будет все меньше. С одной стороны, это может увеличить перепады в течение суток, с другой — солнцу удастся немного сильнее разогреть страну в дневное время. В начале будущей недели Брестская область, если постарается, сможет увидеть +18 градусов. В противоположном углу, на Витебщине, днем от 10 и выше.

Дальше, до конца сентября, температура будет держаться в законсервированном состоянии: 10—17 градусов, но добавляются редкие дождики. Мы тоже не заметили, что написали «сентябрь». Синоптики осторожно предполагают, что начало следующего месяца, как бы он там ни назывался, тоже будет относительно теплым и без погодной истерики. Но для большей точности надо подобраться поближе.

 
 
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Продолжаем наши попытки дотянуть до весны, минуя зиму. В прошлый раз получилось же... Или максимально оттянуть ее (и потом отпустить). В ближайшие дни погода будет...
 
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