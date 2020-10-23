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Оператор A1 повысит 4 ноября тарифы на услуги связи для физических и юридических лиц

23.10.2020 20:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг A1 4 ноября повысит тарифы на некоторые услуги связи для физических и юридических лиц, сообщает пресс-служба компании.

Оператор A1 повысит 4 ноября тарифы на услуги связи для физических и юридических лиц

Размер абонентской платы на услуги связи, а также стоимость исходящих вызовов на номера белорусских абонентов, международных звонков, мобильного интернета сверх включенного в абонентскую плату, SMS и MMS для физических и юридических лиц увеличатся от 3,06% до 4% в пределах, установленных регулятором в соответствии с законодательством.

На тарифных планах «Лето Зовет», «Слово за слово» и «Все говорят» бонусный интернет-трафик в размере 50 МБ, 100 МБ и 250 МБ соответственно станет доступен на постоянной основе.

Изменение стоимости также затронет услуги роуминга и дополнительные пакеты мобильного интернета, минут и SMS, прочие дополнительные услуги, абонентскую плату некоторых архивных тарифных планов фиксированной связи для физических лиц, тарифа фиксированной связи «Комби Соло», некоторых тарифных планов фиксированной связи для юридических лиц, услуг кабельного телевидения, а также некоторые подписки VOKA, включая пакет «ТВ базовый», который с 4 ноября перейдет в архив.

Стоимость большинства действующих тарифных планов фиксированной связи для физических и юридических лиц, а также подписок VOKA остается без изменений. Размеры ежемесячных платежей по рассрочке за оборудование в рамках ранее заключенных договоров также не изменяются.

Стоит отметить, что накануне оператор МТС также проанонсировал повышение с 1 ноября тарифов на основные услуги сотовой связи на 4%.

Компания A1 начала свою коммерческую деятельность в Беларуси 16 апреля 1999 года, став первым мобильным оператором стандарта GSM в стране. С ноября 2007 года входит в состав группы A1 Telekom Austria Group. До августа 2019 года вела операционную деятельность под брендом velcom. A1 обслуживает более 4,9 млн абонентов мобильной связи.

 
 
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Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг A1 4 ноября повысит тарифы на некоторые услуги связи для физических и юридических лиц, сообщает пресс-служба компании.
 
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