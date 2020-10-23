Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Новичок для новичка?

О визите в Минск руководителя внешней разведки РФ Сергея Нарышкина рассказали все общественно-политические СМИ Беларуси. Но пока что не сбылся прогноз об оценке встречи между главой РБ и главой внешней разведки РФ, сделанный самим Лукашенко.

«Не секрет, наша встреча произведет в настоящий момент какой-то соответствующий взрыв в СМИ, особенно в интернете. Да мы и не скрываем, обстановка вокруг нас непростая, я имею в виду Союзного государства. Спасибо вам за ту информацию, которую вы регулярно доводите до наших спецслужб и до меня в том числе», — заявил Александр Лукашенко.

Из всех возможных версий, которые могли бы произвести «соответствующий взрыв в СМИ», я могу выделить только одну — договоренность между Нарышкиным и Лукашенко об интенсивной работе агентов внешней разведки РФ с лидерами новой белорусской оппозиции, вынужденно находящимися сейчас за рубежом.

К каким неприятным историям оказались причастны российские агенты, рассказывать не надо, достаточно упомянуть две фамилии — Скрипаль и Навальный. Можно ли на сто процентов утверждать, что в этом списке не появится фамилия Светланы Тихановской?

Основанием для «мер воздействия точечного характера» на домохозяйку из Беларуси является только одно — Светлана как ракета вышла на мировую политическую орбиту. И на европейской политической кухне готовит такие блюда, которые и в самых радужных снах никогда не снились Лукашенко: регулярные встречи с лидерами ведущих стран Европы; деловые соглашения; почетные премии; договоренности о финансировании реформ в Беларуси в случае победы демократии. Пока еще не глава государства уже добилась очень многого.

Лукашенко как-то хвастался, что может приготовить драники лучше любого повара. Может быть, драники Лукашенко действительно готовит лучше Тихановской, но то, что она творит на политической кухне, иначе как шедеврами не назовешь. И такую домохозяйку на выборах уже не победить…

Так что же делать с талантливым политическим новичком? Я не исключаю, что между Лукашенко и Нарышкиным этот вопрос обсуждался очень живо. Тем более что Тихановская объявила ультиматум Властелину президентских сроков и кормильцу карателей, дарующему им бульбу со своего огорода, и срок ультиматума уже истекает.