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Более тысячи медиков во главе с академиком Мрочеком подписали письмо с требованием новых выборов

23.10.2020 20:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Более тысячи медработников подписали открытое письмо, в котором осуждают насилие силовиков и требуют проведения новых выборов.



Также они требуют освобождения политзаключенных, расследования случаев применения пыток, привлечения к ответственности виновных в исполнении преступных приказов, своевременного оказания помощи заключенным, восстановления на рабочих и учебных местах незаконно воленных и отчисленных, поясняет «Наша нива».

Среди подписавшихся — известный врач-кардиолог, академик НАН Беларуси, заслуженный деятель наки Александр Мрочек, уволенный из РНПЦ «Кардиология» после того, как одним из первых поддержал протесты.

По данным на 17:30 пятницы 23 октября, открытое письмо подписали 1.206 медработников.
 
 
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Более тысячи медработников подписали открытое письмо, в котором осуждают насилие силовиков и требуют проведения новых выборов.
 
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