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Тихановская призвала решить вопрос с выборами до Нового года

23.10.2020 20:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская на встрече с представителями Парламентской ассамблеи ОБСЕ заявила, что новые президентские выборы в республике должны быть назначены до конца текущего года.



«Важная встреча состоялась с представителями Парламентской ассамблеи ОБСЕ. На ней обсуждались переговоры о новых выборах и страны, которые могут участвовать в организации этих переговоров. Светлана сделала акцент, что переговоры о новых выборах должны начаться в 2020-м году и новые выборы тоже должны быть назначены до конца года», — говорится в сообщении пресс-службы Тихановской, опубликованной в ее Telegram-канале.
 
 
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Бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская на встрече с представителями Парламентской ассамблеи ОБСЕ заявила, что новые президентские выборы в республике...
 
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