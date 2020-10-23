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Лукашенко предложил собрать провластный митинг весной

23.10.2020 20:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко предлагает весной, когда будет тепло, провести массовое мероприятие и собрать там всех желающих. Об этом он заявил 23 октября в Слуцком районе узкому кругу журналистов.

Лукашенко предложил собрать провластный митинг весной
Фото: president.gov.by

«Я обещаю, что весной-летом на разных площадках в свободном месте (это наш недостаток, мы редко людей вот так приглашаем) мы организуем такие красивые мероприятия, куда приедете с детишками, отдохнете. Да и успокоится ситуация. И будете довольны. А так мы можем получить как минимум обратный эффект», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Сегодня Лукашенко заявил, что не является сторонником проведения в Минске масштабного митинга, который собиралась организовать Федерация профсоюзов Беларуси (ФПБ) вместе с другими общественными объединениями. По его словам, на митинг 25 октября со всей страны выразило желание прибыть большое количество людей, «порядка 250—300 тысяч». «Я сегодня позвонил премьер-министру и говорю: Роман Александрович (Головченко. — ред.), собери людей, губернаторов и прочих, посоветуйтесь. Нам не надо в Минск собирать людей. Это будет коллапс. Мы парализуем полностью Минск», — сказал Лукашенко.

«Но я не сторонник этого. Конечно, мне же принимать решение и нести ответственность. Я не буду принимать решение, чтобы тащить людей в Минск», — сказал он.

«Просто пошла волна от людей. Люди устали. И они почувствовали, что мы можем потерять. Хорошо, что почувствовали в результате этих хождений, а не войны, как многие постсоветские страны, — заявил Лукашенко.  — Хочется, чтобы был покой, мир. Это хорошо. Мы без войны это поняли. Люди, поняв, что они могут потерять, взбунтовались: мы хотим прийти, продемонстрировать, показать, что нас много».

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко предлагает весной, когда будет тепло, провести массовое мероприятие и собрать там всех желающих. Об этом он заявил 23 октября в Слуцком районе...
 
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