Тихановская в Дании: встретилась с премьер-министром и прошла маршем с белорусами

На встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Фото телеграм-канал Светланы Тихановской





сообщает ее телеграм-канал, этот день выдался насыщенным. Список встреч и права впечатляет. 23 октября завершается визит экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской в Данию. Какее телеграм-канал, этот день выдался насыщенным. Список встреч и права впечатляет.





Светлана Тихановская побеседовала с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом. Он поддержал белорусский народ и отметил, что Дания создает Фонд новой демократии, чтобы поддерживать гражданское общество — в том числе и в Беларуси, сообщает пресс-служба политика.





На встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен речь шла о происходящим в Беларуси, а также об ультиматуме, срок которого истекает в это воскресенье, 25 октября.





С представителями Парламентской ассамблеи ОБСЕ Тихановская обсудила переговоры о новых выборах и страны, которые могут участвовать в организации этих переговоров. Она подчеркнула, что переговоры о новых выборах должны начаться в 2020-м году и новые выборы тоже должны быть назначены до конца года.





Также в пятницу Тихановская встречалась с представителями профсоюзного движения Дании и Европы, НГО и приняла участие в круглом столе Датского института против пыток DIGNITY.





Кроме того, телеграм-канал Тихановской опубликовал фото и видео Марша белорусов в Дании с ее участием.