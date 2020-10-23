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Средняя зарплата сокращается второй месяц подряд. Сколько она составляет в пересчете в доллары

23.10.2020 21:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси продолжает сокращаться средняя зарплата. В сентябре она составила 1 264,5 рубля, сообщает Белстат. Эта сумма на 11,9 рубля меньше, чем в августе.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Данные о средней зарплате, напомним, публикуются до вычета подоходного налога (13%) и обязательных страховых взносов в Фонд соцзащиты (1% из зарплат работников). Это значит, что средняя зарплата в августе после всех обязательных вычетов составила около 1088 рублей. В пересчете в доллары по среднему курсу Нацбанка в сентябре (2,6125 рубля) эта сумма составляет 416 долларов.

 

В сентябре средняя зарплата упала во всех регионах, кроме Гродненской области и Минска. В столице этот показатель вырос на 14,6 рубля — до 1780,8 рубля. А в Гродненской области средняя зарплата в сентябре осталась на уровне августа.

Номинальная начисленная среднемесячная зарплата включает подоходный налог и обязательный страховой взнос работника. Взносы работодателей на социальное страхование работников не включаются в среднюю заработную плату. Средний заработок определяется специалистами Белстата делением начисленного работникам организации фонда зарплаты, включая подоходный налог и обязательный страховой взнос работника, за отчетный период на численность работников организации и на количество месяцев в периоде.

 
Теги: Минск
 
 
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