В Польше новые протесты против запрета абортов

Демонстрации проходят во Вроцлаве, Познани и Кракове, протесты также запланированы в других городах.

Во Вроцлаве акция началась у главного железнодорожного вокзала, затем участники двигались в направлении центра города.

Встреча была зарегистрирована на 25 человек, но пришло гораздо больше людей. Среди лозунгов на баннерах были "Похороны женских прав" и "Jeszcze Polka nie zginęła", измененная строчка из национального гимна.





Во время демонстрации во Вроцлаве полиция напоминала участникам о состоянии эпидемии и связанными с этим обязательствами держать дистанцию ​​и закрывать рот и нос.