«Будешь на зоне без зубов шить рубашки»: Колесникова назвала имя высокого чиновника, который участвовал в её похищении

Источник материала: KYKY

Мария Колесникова в письме назвала имя чиновника, который участвовал в ее похищении. Это, по ее словам, замглавы МВД Геннадий Казакевич. Письмо опубликовал «Белсат».

Колесникова написала, что Казакевич угрожал ей, что она будет «25 лет без зубов на зоне шить рубашки силовикам».