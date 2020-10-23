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«Будешь на зоне без зубов шить рубашки»: Колесникова назвала имя высокого чиновника, который участвовал в её похищении
Источник материала: KYKY>
Мария Колесникова в письме назвала имя чиновника, который участвовал в ее похищении. Это, по ее словам, замглавы МВД Геннадий Казакевич. Письмо опубликовал «Белсат».
Колесникова написала, что Казакевич угрожал ей, что она будет «25 лет без зубов на зоне шить рубашки силовикам».
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«Будешь на зоне без зубов шить рубашки»: Колесникова назвала имя высокого чиновника, который участвовал в её похищении
Мария Колесникова в письме назвала имя чиновника, который участвовал в ее похищении. Это, по ее словам, замглавы МВД Геннадий Казакевич. Письмо...
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