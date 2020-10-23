Белстат: В третьем квартале уровень фактической безработицы составил 4%

В третьем квартале 2020 года в Беларуси снизился уровень фактической безработицы, свидетельствуют итоги проведенного Национальным статистическим комитетом выборочного обследования домашних хозяйств.





Уровень занятости населения (отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15—74 лет) составил 68,2%, уровень безработицы (в соответствии с методологией Международной организации труда) — 4% численности рабочей силы.

Фактическая безработица во втором квартале составляла 4,2%, уровень занятости — 67%.

В соответствии с международной методологией люди, которые не имеют работы, но сообщают о том, что активно ее ищут, классифицируются как безработные.

В третьем квартале нынешнего года фактическая безработица среди мужчин составила 4,8%, среди женщин — 3,1%. Безработными было 4,1% городского и 3,6% сельского населения.

Распределение по возрасту составило: 15—19 лет — 19,6% безработных, 20—24 — 10,7%, 25—29 — 2,5%, 30—34 — 3,5%, 35—39 — 4%, 40—44 — 2,7%, 45—49 — 4%, 50—54 — 2,5%, 55—59 — 3,2%, 60—74 — 3,9%.

К фактически безработным относилось 2,7% лиц с высшим образованием, 3,4% — со средним специальным, 4,2% — с профессионально-техническим, 7,2% — с общим средним, 7,6% — с общим базовым.

Как отмечает Белстат, обследование проводится в соответствии с методологией Международной организации труда на ежеквартальной основе для получения информации о численности рабочей силы, занятых, безработных, а также лицах, не входящих в состав рабочей силы, по полу, возрасту, уровню образования и другим демографическим и социально-экономическим характеристикам.

Нижняя возрастная граница респондентов определена в соответствии с рекомендациями ООН по проведению переписей населения, в которых установлено, что минимальный возраст для определения экономической активности населения не должен превышать 15 лет, верхняя (74 года) — с учетом наличия фактов экономической деятельности.

Обследование проводится во всех областях и Минске по выборочному методу и охватывает 0,6% домашних хозяйств с последующим распространением итогов на все население в обследуемом возрасте.

По данным Минтруда, уровень зарегистрированной безработицы на 1 июля 2020 года составил 0,2% (на 1 июля 2019 года — 0,3%).