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Директор представительства МТРК «Мир» заявил, что белорусские протесты организованы спецслужбами

24.10.2020 06:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Протестные акции в Беларуси якобы организованы не гражданами, а иностранными спецслужбами. Такое мнение высказал директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси Владимир Перцов в пропагандистской программе «Клуб редакторов» на телеканале «Беларусь 1».

Директор представительства МТРК «Мир» заявил, что белорусские протесты организованы спецслужбами
Источник: «Беларусь 1»

«Я не верю в случайности, я верю в логику. Думать, что это яснолицые мальчики или девочки придумывают сообщения о том, чтобы парализовать дороги, раскрывать данные работников силовых структур? Это же не партизанская борьба, как хотят ее выставить, не гражданский протест. Это конкретная подрывная и диверсионная деятельность, и ею занимаются спецслужбы. Это все называется гибридной войной или войной в "серой зоне", чтобы расшатать, ослабить экономику страны», — сказал в эфире главного телеканала страны Перцов.

В передаче высказался и главред издательского дома «Беларусь сегодня» Дмитрий Жук. Информационную кампанию «курируемых из-за рубежа» телеграм-каналов он назвал четко спланированной акцией, направленной на блокировку белорусской экономики.

«Чем настоящий политик отличается от продажного? Настоящий политик, тем более который руководит государством, в первую очередь заботится о гражданах. Это значит, что он не будет культивировать в обществе раскол, самые низменные чувства. Мы уже имеем факты, когда почтальон сливает данные (личные данные правоохранителей. — ред.), когда их слить могут бывшие сотрудники. Вы хоть раз слышали заявление от альтернативного политика, что в воскресенье выходить не надо, потому что COVID-19?» — сказал Жук.

 
 
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Протестные акции в Беларуси якобы организованы не гражданами, а иностранными спецслужбами. Такое мнение высказал директор представительства МТРК «Мир» в...
 
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