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Азаренко обыграла Элис Мертенс и вышла в полуфинал турнира в Остраве 

24.10.2020 06:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белоруска Виктория Азаренко (14 ВТА) пробилась в полуфинал турнира в Остраве с призовым фондом 528 500 долларов.

Азаренко обыграла Элис Мертенс и вышла в полуфинал турнира в Остраве 

В матче 1/4 финала белоруска победила бельгийку Элис Мертенс (21 ВТА) со счетом 6:4, 6:1.

 
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Белоруска Виктория Азаренко (14 ВТА) пробилась в полуфинал турнира в Остраве с призовым фондом 528 500 долларов.
 
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