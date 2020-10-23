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Азаренко обыграла Элис Мертенс и вышла в полуфинал турнира в Остраве
Источник материала: Навiны
Белоруска Виктория Азаренко (14 ВТА) пробилась в полуфинал турнира в Остраве с призовым фондом 528 500 долларов.
В матче 1/4 финала белоруска победила бельгийку Элис Мертенс (21 ВТА) со счетом 6:4, 6:1.
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Белоруска Виктория Азаренко (14 ВТА) пробилась в полуфинал турнира в Остраве с призовым фондом 528 500 долларов.
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