Белорусские власти отменили домашний арест Власовой

Источник материала: АФН

Белорусские власти решили отменить члену президиума Координационного совета Лилии Власовой меру пресечения в виде домашнего ареста.

Об этом сообщает пресс-служба Координационного совета. Вместе с тем отмечается, что уголовное дело в отношении Власовой не прекращено, она остается обвиняемой.

«Координационный совет настаивает на прекращении всех уголовных дел в отношении мирных беларусов», - говорится в сообщении.