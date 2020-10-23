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Белорусские власти отменили домашний арест Власовой
Источник материала: АФН
Белорусские власти решили отменить члену президиума Координационного совета Лилии Власовой меру пресечения в виде домашнего ареста.
Об этом сообщает пресс-служба Координационного совета. Вместе с тем отмечается, что уголовное дело в отношении Власовой не прекращено, она остается обвиняемой.
«Координационный совет настаивает на прекращении всех уголовных дел в отношении мирных беларусов», - говорится в сообщении.
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Белорусские власти решили отменить члену президиума Координационного совета Лилии Власовой меру пресечения в виде домашнего ареста.
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